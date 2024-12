INAUGURAZIONE BAGNATA, INAUGURAZIONE FORTUNATA – LA PIOGGIA ROVINA I PIANI DI MACRON PER LA CERIMONIA DI RIAPERTURA DI NOTRE DAME – LA CERIMONIA NON SI SVOLGERÀ ALL’APERTO A CAUSA DEL MALTEMPO (ALMENO MATTARELLA E GLI ALTRI CAPI DI STATO STARANNO ALL’ASCIUTTO, AL CONTRARIO DI QUANTO AVVENUTO ALLE OLIMPIADI) – ANCHE IL CONCERTO DEGLI ARTISTI PROGRAMMATO PER STASERA È STATO ANTICIPATO A IERI SERA E GIÀ REGISTRATO “IN CONDIZIONI DI DIRETTA”, E VERRÀ MANDATO IN ONDA STASERA – PRESENTI MATTARELLA, MELONI, TRUMP E ZELENSKY. ASSENTI PAPA FRANCESCO E URSULA VON DER LEYEN…

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per www.corriere.it

NOTRE DAME

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e gli altri leader non rischiano stavolta di essere lasciati sotto l’acqua, come era capitato loro alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici. I capi di Stato e di governo – da Giorgia Meloni a Volodymyr Zelensky al presidente eletto Donald Trump - invitati a Parigi per la solenne riapertura a cinque anni dall’incendio resteranno sempre all’interno della cattedrale, perché i rischi di tempesta hanno fatto cambiare i piani all’ultimo momento.

EMMANUEL MACRON - CANTIERE NOTRE DAME PARIGI

La cerimonia avrebbe dovuto svolgersi in parte all’aperto, sul sagrato davanti alla cattedrale, ma le previsioni di pioggia e vento molto forti hanno spinto l’organizzazione ad annullare questa parte dell’evento. Anche il discorso del presidente Emmanuel Macron, previsto in un primo momento all’aperto anche per rispetto della laicità dello Stato e del carattere sacro della cattedrale, verrà invece pronunciato al suo interno.

Il concerto degli artisti programmato per stasera è stato anticipato a ieri sera e già registrato «in condizioni di diretta», e verrà mandato in onda stasera, quando non ci sarà alcuna esibizione sul piazzale. Tra gli artisti presenti Clara Luciani, Vianney, Garou e Pharrell Williams, oltre al virtuoso pianista cinese Lang Lang, al soprano sudafricano Pretty Yende e al tenore franco-svizzero Benjamin Bernheim.

Prima del via alla cerimonia alle 19, il presidente Macron avrà un colloquio con Donald Trump alle 16 e poi con Volodymyr Zelensky alle 17.

NOTRE DAME

L’Italia avrà una parte significativa nella giornata, non solo per la presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni alla cerimonia e alla cena di gala all’Eliseo con tutti i capi di Stato e di governo. Viene dall’Italia il presepe della cattedrale, il grande presepe settecentesco napoletano di oltre 150 figure, raccolto nel corso di tutta una vita dal collezionista Alberto Ravaglioli, scomparso lo scorso anno.

Il presepe è opera soprattutto di due prestigiose botteghe artigiane, quelle dei Fratelli Sinno e di Biagio Roscigno, per quanto riguarda le scenografie e l’allestimento.

notre dame a parigi 12

[…] Assente il papa Francesco, che ha preferito andare in visita la settimana prossima ad Ajaccio, in Corsica. Il Pontefice ha inviato un messaggio al popolo francese, che sarà letto all'inizio della cerimonia, che comincerà alle 19.

Verrà poi proiettato un video che ripercorre gli eventi successivi all'incendio del 15 aprile 2019, le cui cause non sono state mai determinate. Il filmato renderà omaggio ai soccorritori di Notre-Dame e agli operai e artigiani che l'hanno ristrutturata. […]

Alle 19.20 è previsto un discorso del Presidente della Repubblica, incentrato sull'«arte di essere francesi». La durata prevista è di circa quindici minuti. Alla cerimonia sono attesi circa quaranta capi di Stato e di governo. Tra questi, la first lady americana Jill Biden e il principe William per il Regno Unito, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

notre dame a parigi 15

Si arriverà quindi alla vera e propria riapertura religiosa di Notre-Dame da parte dell'arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, prevista per le ore 20.15 e della durata di circa 45 minuti.

La funzione si svolgerà in tre parti: la benedizione dell'organo, il canto dell'Ufficio e la benedizione finale dell'arcivescovo e il canto del Te Deum. Domani la Messa inaugurale, con la consacrazione dell'altare principale avrà luogo alle 10.30. Sarà presieduta dall'arcivescovo di Parigi e vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica e di capi di Stato stranieri, presenti quasi 170 vescovi francesi e di tutto il mondo, oltre ai sacerdoti delle 106 parrocchie della diocesi di Parigi e delle sette Chiese cattoliche di rito orientale. […]

ARTICOLI CORRELATI