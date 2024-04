UN INCENDIO È SCOPPIATO IN UN PALAZZO NEL CENTRO DI TORINO: L’EDIFICIO DI QUATTRO PIANI, RISALENTE DEL 1850, È CIRCONDATO DAI PONTEGGI DI UN CANTIERE, E IL ROGO È PARTITO MENTRE SUL TETTO ERA AL LAVORO UNA SQUADRA DI OPERAI – PARE CHE LE FIAMME SIANO DIVAMPATE IN UNA MANSARDA E…

Un incendio è scoppiato oggi, all’ora di pranzo, nel centro di Torino in via Vanchiglia. Le fiamme, poco prima dell’una e mezza, sono divampate dal tetto dello stabile residenziale al civico 18.

Si tratta di un palazzo di quattro piani, risalente al 1850, circondato dai ponteggi di un cantiere. Il rogo, a quanto si apprende, è scoppiato mentre sul tetto era al lavoro una squadra di operai. Erano impegnati in un lavoro di restauro del tetto, in corso da due mesi. Stando al loro racconto, il fuoco è divampato da una mansarda. Loro, dopo un primo tentativo di spegnere le fiamme, si sono precipitati in strada. La palazzina è stata evacuata. Non ci sarebbero feriti.

I vigili del fuoco, con una autoscala, sono al lavoro da oltre un’ora e mezz’ora per spegnere il rogo. Le fiamme si stanno allargando su un’ampia porzione del tetto, sul lato di via degli Artisti. Dal tetto, di tanto in tanto, arriva il rumore di piccole esplosioni.

