24 lug 2023 19:00

DELLE INCHIESTE SUL COVID NON RESTA IN PIEDI NULLA – IL TRIBUNALE DEI MINISTRI DI BRESCIA HA ARCHIVIATO LE ACCUSE NEI CONFRONTI DEL GOVERNATORE LOMBARDO ATTILIO FONTANA, L'EX ASSESSORE REGIONALE AL WELFARE GIULIO GALLERA E ALTRI 11 INDAGATI A VARIO TITOLO PER EPIDEMIA E OMICIDIO COLPOSO, PER LA GESTIONE DELLA PRIMA ONDATA DELLA PANDEMIA – RESTA IN PIEDI SOLO UN'ACCUSA DI RIFIUTO D'ATTI D'UFFICIO PER NON AVER APPLICATO IL PIANO ANTINFLUENZALE DEL 2006