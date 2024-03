LE INCHIESTE ALLA RUSSA: SE LE PROVE NON CI SONO, BASTA INVENTARLE – IL COMITATO INVESTIGATIVO CHE INDAGA SULL’ATTENTATO ALLA CROCUS CITY HALL DI MOSCA SOSTIENE DI AVER TROVATO “PROVE” DEI LEGAMI CON “I NAZIONALISTI UCRAINI”: “SONO STATE USATE SOMME SIGNIFICATIVE DI DENARO E CRIPTOVALUTE DALL’UCRAINA PER PREPARARE L’ATTENTATO”. LE PROVE, PERÒ, NON SONO STATE PUBBLICATE (CHISSÀ COME MAI…)

Il Comitato investigativo russo ha illustrato i risultati iniziali dell’inchiesta sulla strage al Crocus City Hall di Mosca in cui hanno perso la vita almeno 137 persone, sostenendo l’esistenza di «prove» del collegamento tra gli autori del massacro e «i nazionalisti ucraini». Inoltre secondo il Comitato – si legge sull’agenzia Ria Novosti «somme significative di denaro e criptovalute dall’Ucraina sono state usate per preparare l’attentato». Una persona di nazionalità ucraina, ha dichiarato il Comitato, sarebbe stata arrestata proprio per finanziamento al terrorismo.

[…] L’agenzia di stampa Reuters sottolinea come le prove a sostegno delle conclusioni delle indagini non sono state pubblicate. L’attacco armato contro i civili è stato rivendicato dall’Isis del Khorasan due volte ma il Cremlino è convinto che l’attentato sia stato orchestrato dall’Ucraina, come ha lasciato intendere più volte il presidente russo Vladimir Putin.

Kiev ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella strage, per la quale le forze di sicurezza russe hanno arrestato 11 persone coinvolte nell’organizzazione dell’attentato. Otto di loro, compresi i quattro terroristi accusati di aver materialmente assaltato la city hall e sparato contro il pubblico, si trovano in custodia cautelare in carcere. Si tratta di sette cittadini del Tagikistan e gli altri originari del Kirghizistan. Gli Stati Uniti […] hanno bollato come propaganda qualsiasi tentativo di collegare l’attacco di Mosca a Kiev. […]

