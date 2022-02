INCIDENTE CHOC A CAGLIARI DOVE UN MOTOCICLISTA HA INVESTITO UNA MAMMA CHE STAVA ATTRAVERSANDO LA STRADA CON IL FIGLIO DI 15 MESI, UCCIDENDO IL PICCOLO: IL CENTAURO ERA IN FASE DI SORPASSO QUANDO HA TRAVOLTO IL PASSEGGINO, TRASCINANDOLO PER OLTRE 15 METRI – DOPO AVER TRAVOLTO IL BIMBO, L’UOMO È FUGGITO SENZA PRESTARE SOCCORSO: SI È COSTITUITO ORE DOPO ALLA POLIZIA…

Da Ansa

incidente a cagliari 3

Sì è costituito il motociclista che questo pomeriggio a Cagliari ha investito una mamma che stava attraversando la strada con il figlio di 15 mesi sul passeggino, uccidendo il piccolo.

Il giovane, che subito dopo l'incidente era fuggito senza prestare soccorso, si è presentato alla Polizia Stradale, ammettendo le sue responsabilità.

La giovane donna è rimasta illesa.

L'INCIDENTE IN VIA CADELLO - Stavano attraversando in prossimità delle strisce pedonali vicino a una delle uscite del parco di Monte Claro, quando la mamma e il bimbo di 15 mesi sono stati investiti da una Yamaha TMax, in via Cadello. La ricostruzione dell'incidente è ancora al vaglio della polizia municipale.

incidente a cagliari 2

Il centauro, secondo alcuni testimoni, era in fase di sorpasso quando ha travolto il passeggino, trascinandolo per oltre 15 metri. Il motociclista è poi fuggito dalla zona senza prestare soccorso. La mamma del piccolo non è rimasta ferita ma è sotto choc: i medici del 118 la stanno visitando. Il comandante della polizia locale Guido Calzia ha raggiunto la sede della Polstrada dove il centauro si è costituito. Su di lui pendono le accuse dì omicidio stradale, fuga e omissione dì soccorso.

incidente a cagliari 1