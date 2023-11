6 nov 2023 09:48

INCIDENTE STRADALE SENZA GROSSE CONSEGUENZE PER EDOARDO DE LAURENTIIS, FIGLIO DEL PATRON DEL NAPOLI AURELIO: ERA A BORDO DELLA SUA PORSCHE CAYENNE, IN PROVINCIA DI CASERTA, QUANDO, PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE, AVREBBE AVUTO UN TAMPONAMENTO CON UNA NISSAN GUIDATA DA UNA DONNA E CON A BORDO UN BAMBINO. IL PICCOLO, DI 3 ANNI, È STATO PORTATO A SCOPO PRECAUZIONALE ALL'OSPEDALE SANTOBONO DI NAPOLI, DA CUI È STATO DIMESSO IN SERATA…