I RESTI MUMMIFICATI, RECUPERATI NEL 2017 IN PERÙ, HANNO TRE DITA PER MANO E LA TESTA ALLUNGATA

jaime maussan e i corpi alieni presentati a citta del messico 1

I corpi di due presunti esseri «non umani» sono stati presentati martedì nel corso di un’udienza pubblica presso il Congresso a Città del Messico. Presentati dal giornalista e ufologo Jaime Maussan, i «corpi» sarebbero i resti fossilizzati di individui extraterrestri risalenti a 1.000 anni fa.

Sarebbero due corpi mummificati - spiega Maussan - recuperati nel 2017 in Perù - con sole tre dita per mano e teste allungate. Maussan, parlando sotto giuramento al palazzo legislativo di San Lazaro, ha dichiarato: «Questi esemplari non fanno parte della nostra evoluzione terrestre... Non si tratta di esseri trovati dopo il naufragio di un UFO. Sono stati trovati in miniere di diatomee e successivamente fossilizzati».

corpi alieni presentati a citta del messico 6

[…]

«È la prima volta che vita extraterrestre viene presentata in questa forma», ha detto Maussan, «credo sia una chiara dimostrazione del fatto che abbiamo a che fare con esemplari non umani, non imparentati con nessuna altra specie del nostro mondo e che qualsiasi istituzione scientifica può verificarlo».

corpi alieni presentati a citta del messico 4

Maussan ha sottolineato che gli esemplari sono stati analizzati dall’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), dove gli scienziati sono stati in grado di estrarre il Dna e di utilizzare la datazione al radiocarbonio per stabilire l’età.

[…]

