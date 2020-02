INCREDIBILE! IL CODACONS MINACCIA DI DENUNCIARE LA JUVE PER APPROPRIAZIONE INDEBITA (MA NON DI SCUDETTI) – NEL MIRINO IL CASO DEI BIGLIETTI DELLA PARTITA DI DOMENICA CON L'INTER CHE SI GIOCHERÀ A PORTE CHIUSE – “E' ASSOLUTAMENTE IMPENSABILE CHE IL CLUB NON RIMBORSI I TIFOSI CHE SI RITROVANO IN MANO TAGLIANDI INUTILIZZABILI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE. L'UNICA ARMA DAVVERO EFFICACE È IL RICORSO ALLA MAGISTRATURA” – IL TWEET DI PISTOCCHI

CODACONS * JUVENTUS-INTER A PORTE CHIUSE: « SUBITO RIMBORSI O SCATTA L’APPROPRIAZIONE INDEBITA, PRONTI A DENUNCIARE LA SOCIETÀ TORINESE IN PROCURA » https://t.co/fUL1lozFvY — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 28, 2020

stadium vuoto

(ANSA) Il Codacons minaccia di denunciare la Juventus per il caso dei biglietti della partita di domenica con l'Inter che si giocherà a porte chiuse. "La Juventus - sostiene Carlo Rienzi, presidente dell'associazione dei consumatori - rischia di rispondere del reato di appropriazione indebita.

E' assolutamente impensabile che la non rimborsi i tifosi che si ritrovano in mano biglietti inutilizzabili per cause di forza maggiore". "Per tale motivo - prosegue Rienzi - riteniamo che non servano generiche quanto inutili diffide verso il club, ma l'unica arma davvero efficace è il ricorso alla magistratura: per questo il Codacons - unica associazione che in Italia si è attivata a livello legale per tutelare i cittadini che non possono assistere a manifestazioni sportive ed eventi vari - presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Torino contro la Juve per la possibile fattispecie di appropriazione indebita, e un esposto all'Antitrust per pratiche commerciali scorrette, qualora la società decida di non rimborsare i biglietti ai tifosi"

