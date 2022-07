14 lug 2022 10:31

INCREDIBILE MA VERO - LA CORTE D'APPELLO DI TORINO È COSTRETTA A UN RINVIO DEL PROCESSO ETERNIT BIS PERCHÉ LA CHIAVETTA USB DOVE SI TROVA "IL 90% DEGLI ATTI" È INSERVIBILE - IL COLPO DI SCENA PROPRIO OGGI CHE ERA IN PROGRAMMA LA SENTENZA - I GIUDICI: "SIAMO MORTIFICATI MA È COME SE LA CHIAVETTA FOSSE VUOTA O DANNEGGIATA" - L'ÌMPUTATO È L'IMPRENDITORE SVIZZERO STEPHAN SCHMIDHEINY, PER IL QUALE LA PROCURA AVEVA CHIESTO LA CONFERMA DELLA CONDANNA A 4 ANNI…