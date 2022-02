11 feb 2022 08:28

INCREDIBILE MA VERO: IL MINISTERO DELL'INTERNO CONDANNATO A PAGARE 12 MILA EURO DI SPESE LEGALI A RENATO VALLANZASCA! - SE SI SOMMANO ALLE 5 MILA 800 GIÀ SBORSATE DOPO IL PRIMO GRADO, SI ARRIVA A 17 MILA 800 EURO. MOTIVO? IL BEL RENÉ E LA MOGLIE ANTONELLA D'AGOSTINO ERANO STATI TRASCINATI IN TRIBUNALE DALL'AVVOCATURA GENERALE PER CONTO DEL VIMINALE CHE, DAL 1978, CERCA DI FARSI RISARCIRE DALL'EX BANDITO PER L'OMICIDIO DELL'AGENTE BRUNO LUCCHESI DOPO L'EVASIONE DAL CARCERE DI SPOLETO. MA I GIUDICI…