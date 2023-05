INCREDIBILE MA VERO: LA SENTENZA CHE CONDANNA ALL’ERGASTOLO GILBERTO CAVALLINI, TERRORISTA DEI "NAR" CHE PARTECIPÒ ALLA STRAGE DELLA STAZIONE DI BOLOGNA NEL 1980, POTREBBE ESSERE ANNULLATA! – IL MOTIVO? I QUATTRO GIUDICI SONO “TROPPO ANZIANI”, NEL CORSO DEL PROCESSO HANNO COMPIUTO 65 ANNI, LIMITE MASSIMO DI ETÀ STABILITO DALLA LEGGE – I PRECEDENTI: GIÀ DUE SENTENZE SONO STATE ANNULLATE PER LA STESSA RAGIONE…

Estratto dell’articolo di Maria Elena Gottarelli per “la Repubblica”

gilberto cavallini

Quattro giudici popolari “troppo anziani” potrebbero far annullare la sentenza sul 2 agosto. Quella che tre anni fa ha portato alla condanna all’ergastolo dell’ex Nar Gilberto Cavallini, accusato di concorso in strage per l’attentato 1980 alla stazione di Bologna.

Ieri mattina, in Corte d’Assise d’Appello, i difensori di Cavallini Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini hanno parlato di «nullità insanabile», perché quattro giudici popolari della prima Corte d’Assise nel corso del procedimento hanno compiuto i 65 anni d’età, limite massimo stabilito dalla legge del 1951.

gilberto cavallini

Un cortocircuito giuridico che ha precedenti in due recenti processi a Messina e Palermo, dove due sentenze sono state annullate proprio per questa ragione. Domani la Suprema Corte deciderà sull’annullamento della sentenza di Palermo ed è in vista di questo pronunciamento che il giudice ha preso tempo. […]

