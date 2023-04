INCREDIBILE STORIA A OSTIA: UNA STUDENTESSA OTTIENE LO SFRATTO DI UN INQUILINO CHE OCCUPAVA LA CASA DELLA NONNA SENZA PAGARE L’AFFITTO, MA CON L'AIUTO DEL FABBRO SFONDA LA PORTA SBAGLIATA ED ENTRA NELLA CASA DEL QUESTORE DI ROMA, CARMINE BELFIORE – LA STUDENTESSA, CHE AVEVA OTTENUTO LA CASA IN EREDITÀ, RICORDAVA L’INTERNO DELLA CASA DELLA NONNA MA NON L’ESTERNO - L’UFFICIALE GIUDIZIARIO SAREBBE ANDATO A...

Estratto dell’articolo di Clemente Pistilli per “la Repubblica – Edizione Roma”

[...] C’è stato un momento di sconcerto quando, durante uno sfratto esecutivo ad Ostia, nei giorni scorsi una studentessa ha fatto capire che era stata buttata giù la porta della casa sbagliata. E lo sconcerto ha ceduto il passo a un forte imbarazzo quando è stato scoperto che l’errore aveva portato a fare irruzione nella casa del questore.

Prima dell’incredibile vicenda la studentessa ha avviato un braccio di ferro con l’inquilino che, senza pagare l’affitto, occupava la casa della nonna. La giovane, ottenuto l’appartamento in eredità, [...] alla fine ottenuto lo sfratto esecutivo. Nei giorni scorsi la ragazza si è così presentata a Ostia insieme all’ufficiale giudiziario, a un fabbro e [...] anche alle forze dell’ordine, con un servizio quel giorno assegnato ai carabinieri[...]

La studentessa, in base alle indiscrezioni trapelate, ricordava l’interno della casa della nonna ma non l’esterno. L’ufficiale giudiziario sarebbe andato dritto verso un indirizzo. Avrebbe bussato più volte, citofonato e, non ricevendo risposta, ha fatto entrare in azione il fabbro. Con poche manovre è stata fatta saltare la serratura [...]. Una volta dentro, però, la ragazza ha subito capito che non era quella la casa che ricordava. «Non è questo l’appartamento di nonna. Dove siamo?» , ha esclamato. All’interno dell’abitazione è calato il gelo.

Era stata forzata la porta sbagliata. I veri problemi però sono iniziati quando è stato individuato il proprietario di quell’appartamento. L’abitazione in cui è stata compiuta l’irruzione è infatti quella del questore di Roma, Carmine Belfiore, 62 anni, [...].

Sconcerto del resto ci sarebbe stato anche in questura quando sarebbero arrivate le prime notizie su un notevole spiegamento di forze attorno all’abitazione del questore. A Ostia le pantere della Polizia si sarebbero così incrociate con le gazzelle dell’Arma dei carabinieri. Appurato che si trattava soltanto di un equivoco il caso è stato però subito chiuso e magari l’intera vicenda avrà finito per strappare un sorriso anche a Belfiore[...]

