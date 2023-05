NO SONEGO, NO PARTY - “BEVETE VOI, IO NON POSSO, QUALCUNO DEVE FARLO AL POSTO MIO” – LORENZO SONEGO SUPERA IL PRIMO TURNO E IN SALA STAMPA FESTEGGIA I 28 ANNI CON UNA TORTA E UN BRINDISI – “DESIDERIO? NON SI DICE” – 2 ANNI FA LA SEMIFINALE CONTRO DJOKOVIC: “SONO EVOLUTO, SPERO CHE I RISULTATI ARRIVERANNO PRESTO” – LA DEDICA A BERRETTINI: “VEDERLO DI NUOVO FERMO PER UN INFORTUNIO È QUALCOSA CHE MI FA MALE. SPERO CHE…” – VIDEO