INCREDIBILE: LE TESTIMONIANZE DEL FRATELLO DI SAMAN ABBAS SONO INUTILIZZABILI! - SECONDO LA CORTE DI ASSISE DI REGGIO EMILIA IL RAGAZZO, TESTIMONE CHIAVE CHE ACCUSA I FAMILIARI DELL'OMICIDIO DELLA SORELLA UCCISA A NOVELLARA, DOVEVA ESSERE INDAGATO, COSA MAI AVVENUTA, PER ASSICURARGLI LE DOVUTE GARANZIE - E ORA? NON SARÀ PIÙ SENTITO COME TESTIMONE MA IN VESTE DI IMPUTATO IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO...