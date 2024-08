17 ago 2024 19:12

INCUBI DELL’ESTATE: IL RAGNO VIOLINO – UN 23ENNE È MORTO NEL AL POLICLINICO DI BARI PER LE COMPLICAZIONI DOVUTE AL MORSO DI UN RAGNO VIOLINO, CHE LO HA PUNTO ALLA GAMBA LO SCORSO 13 LUGLIO – IL RAGAZZO SI TROVAVA IN CAMPAGNA, A COLLEPASSO, IN PROVINCIA DI LECCE. E IN PRIMO MOMENTO HA PENSATO ALLA PUNTURA DI UNA ZANZARA. POI SULLA GAMBA SI È FORMATO UN ASCESSO CHE HA MANDATO IN NECROSI L'ARTO E…