INCUBO IN OSPEDALE – UNA RAGAZZA DI VENT’ANNI, TIROCINANTE AL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, HA DENUNCIATO DI ESSERE STATA STUPRATA DA UN INFERMIERE DI 55 ANNI – LA RAGAZZA SAREBBE STATA ATTIRATA IN UNO SGABUZZINO NEL REPARTO DI UROLOGIA DURANTE IL TURNO DI NOTTE – L'UOMO, CHE IN PASSATO È STATO COINVOLTO IN ALTRE VICENDE DI VIOLENZA SU DONNE NELLO STESSO OSPEDALE, È STATO INTERROGATO E RILASCIATO DALLA POLIZIA…