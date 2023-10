LE INDAGINI SULL'OMICIDIO DI PIERINA PAGANELLI, LA 78ENNE ACCOLTELLATA NEL SUO GARAGE A RIMINI, SI CONCENTRANO SUI CONOSCENTI PIU' STRETTI DELLA VITTIMA - GLI INVESTIGATORI HANNO FATTO APPROFONDIMENTI SULLA NUORA, CHE ABITAVA NEL SUO STESSO STABILE E CHE AVREBBE AVUTO DEGLI ATTRITI CON LEI A CAUSA DI UNA PRESUNTA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON UN VICINO DI CASA - IN CASA DELLA DONNA C'ERANO DEI "PIZZINI" CHE SI SAREBBE SCAMBIATI CON IL PRESUNTO AMANTE IN CUI C'E' SCRITTO "CI SPIANO" - LA NUORA PERO' AVREBBE UN ALIBI E LA FAMIGLIA E' CONVINTA CHE…

PIERINA PAGANELLI

Chi ha ucciso Pierina Paganelli? Da due settimane a Rimini non ci si domanda altro. Per ora gli approfondimenti degli investigatori, coordinati dal pm della Uno Bianca Daniele Paci, si sono concentrati sui conoscenti più stretti della 78enne. In particolare sulla nuora che, per la sua presunta relazione extraconiugale con un vicino di casa, pare avesse avuto degli attriti con la suocera.

[…] ancora non vi è alcun indagato ufficiale. Ma il cerchio si stringe. Pierina conosceva bene l'assassino. «Ciao» o qualcosa di simile è ciò che le ha detto una voce maschile prima dell'aggressione avvenuta nel piano interrato del condominio in cui la donna viveva. La voce è stata registrata da una telecamera privata presente in un box auto.

RIMINI - IL GARAGE DOVE E STATO TROVATO IL CORPO DI Pierina Paganelli

DICIASSETTE COLTELLATE

L'ex infermiera, a detta dei vicini ben voluta da tutti, è stata brutalmente uccisa la sera del 3 ottobre scorso […] Diciassette le coltellate inferte dopo quel saluto all'apparenza amichevole. L'autopsia ha stabilito che i primi quattro fendenti sono stati quelli letali. Gli altri sono serviti all'assassino (o agli assassini) per infierire sul corpo esanime dell'anziana signora. L'arma del delitto non è ancora stata trovata. […]

PIERINA PAGANELLI

Il delitto è avvenuto nel vano tagliafuoco tra il piano dei garage e il vano scale condominiale. L'azione sembra essere il risultato di un piano ben preciso messo in piedi da chi conosceva Pierina e le sue abitudini. […] I vicini raccontano di una donna pacifica, mite. Eppure qualcuno voleva la sua fine. Nel corso dei giorni la polizia ha sentito più volte la nuora della 78enne, Manuela Bianchi, che vive sullo stesso pianerottolo e che da qualche tempo era diventata amica intima di un vicino di casa, Louis Dassilva, di origini senegalesi.

PIERINA PAGANELLI

È stata la parente a rinvenire il cadavere la mattina dopo l'assassinio. Bianchi ha però un alibi, il fratello Loris, che ha raccontato di essere stato a cena dalla sorella fino alle ore 23, ovvero fino a circa un'ora dopo che Pierina venisse ammazzata, […] i loro appartamenti sono stati ispezionati a più riprese dalle forze dell'ordine. A casa della nuora, in particolare, sono stati prelevati due taglierini. Ma i figli della pensionata, tra cui il marito di Manuela Bianchi che è in riabilitazione dopo un grave e misterioso incidente stradale avvenuto a maggio, sono convinti che l'assassino non sia da ricercare tra i familiari. […]

I PIZZINI

PIERINA PAGANELLI

Tra gli ultimi elementi raccolti dagli agenti della Squadra mobile vi sono dei "pizzini" che la nuora e il presunto amante si sarebbero scambiati nei giorni scorsi. «Ci spiano», c'era scritto in un foglietto passato dall'uomo sotto la porta della dirimpettaia. Perché quell'avvertimento? Gli inquirenti hanno archiviato, poi, il filmato della farmacia di fronte al condominio che ritrae l'auto della pensionata rientrare a casa alle 22.08. Alcuni hanno scorto un'ombra muoversi nei pressi del garage; forse l'assassino che si assicurava dell'arrivo della sua preda, pronto a tenderle l'agguato nel silenzio dell'interrato. […]

