12 mag 2023 13:16

INDECENTI EVASIONI – UN DETENUTO È RIUSCITO A SCAPPARE DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRAPANI: IL FUGGITIVO SI CHIAMA FRANCESCO ADRAGNA, HA 37 ANNI ED È UN PREGIUDICATO CON PRECEDENTI PER REATI MINORI – QUESTA MATTINA ERA STATO TRADOTTO DAL CARCERE DI AGRIGENTO A TRAPANI PER PRESENZIARE ALL’UDIENZA DI UN PROCESSO IN CUI È IMPUTATO. ORA È PARTITA LA CACCIA ALL’UOMO…