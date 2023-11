INDI END – LA CORTE INGLESE HA RIGETTATO L’APPELLO DEI GENITORI DI INDI GREGORY PER IMPEDIRE IL DISTACCO DELLE MACCHINE CHE TENGONO IN VITA LA BIMBA DI 8 MESI, AFFETTA DA UNA GRAVE PATOLOGIA GENETICA. IL TERMINE PER LA SOSPENSIONE DEI SUPPORTI VITALI È FISSATO A LUNEDÌ, NONOSTANTE L’INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI ITALIANE E DELL’OSPEDALE BAMBIN GESÙ, CHE HA DATO LA SUA DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE LA PAZIENTE…

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

La Corte inglese ha rigettato l'appello dei genitori di Indi Gregory - la bimba di 8 mesi affetta da una grave patologia genetica - per impedire il distacco delle macchine che la tengono in vita.

Il termine per la sospensione dei supporti vitali è fissato a lunedì. Sul caso sono intervenute le istituzioni italiane (che hanno conferito la cittadinanza italiana alla piccola), dopo che l'ospedale Bambino Gesù aveva dato la sua disponibilità ad accogliere la paziente. Secondo i giudici inglesi, la bimba dovrà essere estubata in ospedale e non in casa come volevano i genitori.

[…] I legali dei genitori lavorano ad altri percorsi per fermare il distacco delle macchine La notizia sulla sentenza arriva da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, e dall'avvocato Simone Pillon, che stanno seguendo dal lato italiano gli sviluppi della vicenda, in contatto con i legali inglesi e la famiglia della piccola.

Ora, fanno sapere, si lavora ad altri percorsi, che valuteranno da qui fino a lunedì, data fissata dal giudice inglese per il distacco delle macchine. I giudici inglesi, spiegano Coghe e Pillon, hanno deciso per l'estubazione di Indi Gregory, rifiutando l'autorizzazione al ricorso e un possibile cambio di giurisdizione in favore del giudice italiano. Il termine ultimo è stato fissato per lunedì, ma non si sa ancora l'orario preciso. Su questi dettagli si attendono ulteriori sviluppi.

[…] Il giudice inglese Peter Jackson ha definito l'intervento italiano […] "non nello spirito della Convenzione dell'Aia". La Corte ha inoltre affermato che i tribunali inglesi sono nella posizione migliore per valutare "l'interesse superiore" della bambina, quindi non è necessario un tribunale italiano. […]

