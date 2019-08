OGGI È LA GIORNATA MONDIALE DELL'ORGASMO, QUELLA COSA CHE DURA 10,9 SECONDI PER LE DONNE E 8,7 PER I MASCHI. TUTTO QUA? IN EFFETTI DOPO ESSER STATO PER ANNI UN ACCESSORIO, QUELLO FEMMINILE È DIVENTATO UN DIRITTO COME GUIDARE L'AUTO E LAVORARE. LE COSE PERÒ NON VANNO COSÌ: SOLO IL 65% DELLE DONNE ETERO RAGGIUNGE L'ORGASMO MENTRE FA L'AMORE CON UN UOMO. PER LE LESBICHE SI SALE ALL'86%. IL SEGRETO PER RAGGIUNGERLO? LE ARTI AMATORIE NON C'ENTRANO