IN FONDO ALL'ATLANTIA - PATUANELLI DÀ LA COLPA AI BENETTON SE ALITALIA NON È ANCORA STATA SALVATA, LORO TENGONO LA PORTA APERTA: FINCHÉ NON CAPISCONO COME VA CON LE AUTOSTRADE, INUTILE PRENDERE UNA POSIZIONE NETTA - I COMMISSARI INTANTO PORTANO I LORO RISULTATI: SE AI TEMPI DI ETIHAD ALITALIA PERDEVA 2 MILIONI AL GIORNO, OGGI PERDE 900.000 EURO. EVVIVA