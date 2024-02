INDIETRO SAVOIA - LO STORICO MASSIMO FIRPO SI OPPONE ALLA SEPOLTURA DI VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA NELLA BASILICA DI SUPERGA: “RICHIEDEREBBE L’AUTORIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO E DELLA CHIESA: DIPENDE DAL FATTO CHE LA BASILICA È DI PROPRIETÀ DEMANIALE E CHE LA SEPOLTURA IN CHIESA È POSSIBILE SOLO IN CAPPELLE GENTILIZIE DI PROPRIETÀ PRIVATA INACCESSIBILI AL PUBBLICO. E NON È IL CASO DI SUPERGA. VORREI CHIEDERE A CHE TITOLO IL DEFUNTO SAVOIA MERITI QUALCHE ECCEZIONE O AUTORIZZAZIONE DI SORTA..."

Estratto dell’articolo di Massimo Firpo per “la Repubblica”

vittorio emanuele di savoia 8

Vittorio Emanuele di Savoia è morto, pace all’anima sua. Leggo con qualche sconcerto che sarà sepolto nella basilica di Superga, e mi domando perché, per quale ragione? Leggo altresì che ciò richiederebbe l’autorizzazione dello Stato italiano e della Chiesa: opino che ciò dipenda dal fatto che la basilica è di proprietà demaniale e che la sepoltura in chiesa è possibile solo in cappelle gentilizie di proprietà privata rigorosamente inaccessibili al pubblico (il che non è il caso di Superga).

tombe reali a superga 8

Penso che sia vero e non mi inoltro in questioni giuridiche sulle quali non ho la minima competenza, augurandomi, pur senza speranza, che tale permesso non venga concesso. Vorrei solo chiedere pacatamente a che titolo un personaggio come il defunto Savoia meriti qualche eccezione o autorizzazione di sorta, salvo che ancora non valgano i privilegi nobiliari e dinastici.

vittorio emanuele di savoia e marina doria e il figlio emanuele filiberto 3

Con grande sagacia sua e dei suoi avvocati il suddetto Savoia è riuscito a sfuggire a processi e accuse che lo hanno visto di volta in volta responsabile di traffico d’armi, membro della loggia massonica e golpista P2 di Licio Gelli e soprattutto di un tragico omicidio nell’isola di Cavallo. C’è anche dell’altro, ma questo basti.

Allora, a che titolo? Per quale merito, per quale prova d’onore, per quale gratitudine che la patria gli debba?

Forse perché reca il nome di una dinastia che nel 1861 con Vittorio Emanuele II si pose alla testa del neonato Regno d’Italia?

superga 2

[…] Certo, le colpe dei padri non devono cadere su figli e nipoti, ma non sarà inutile ricordare che in un’intervista televisiva il sedicente Vittorio Emanuele IV, alla domanda se si sentisse in dovere di chiedere scusa per le leggi razziali, rispose di no, aggiungendo atrocemente che «non erano leggi così gravi», destando l’indignata opposizione di Carlo Azeglio Ciampi al provvedimento che consentiva ai discendenti di casa Savoia di rimettere piede sul suolo italiano, come sin lì vietato dalla Costituzione.

vittorio emanuele di savoia 3

Fu poi Berlusconi nel 2003 a riaprire le porte del Paese alla famiglia che era stata complice dell’alleanza col nazismo, della vergogna delle persecuzioni antiebraiche e di una guerra iniqua e perdente che aveva trascinato il Paese in un indicibile baratro di morte, fame, miseria, disperazione. A che titolo dunque, se non come discendente di tale dinastia, il dottor Vittorio Emanuele ora scomparso dovrebbe essere sepolto a Superga?

superga 1

[…] È sempre vissuto lussuosamente a Ginevra e penso che sarebbe tanto, tanto opportuno che a Ginevra riposi in pace, nei secoli dei secoli, possibilmente in un cimitero pubblico, come i comuni mortali, come i giocatori del grande Torino che sulla collina di Superga persero la vita e meritano il ricordo di tutti.

