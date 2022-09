17 set 2022 20:05

INDOVINATE COSA SONO? INSTALLAZIONI ARTISTICHE? NO, SEMPLICI ORINATOI! A ROMA, IN PIAZZA DEL POPOLO, I VESPASIANI HANNO SUSCITATO LA CURIOSITÀ DEI PASSANTI. POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DAGLI UOMINI. SONO STATI NOLEGGIATI E INSTALLATI PER LA MARATONA NOTTURNA. GLI ATLETI POTRANNO QUINDI CONCEDERSI UNA PAUSA DURANTE IL LUNGO PERCORSO PER UN... RICAMBIO D'ACQUA...