Irene Consigliere per corriere.it
INDOVINATE QUAL E’ LA CITTÀ PIÙ SICURA AL MONDO PER GUIDARE? SI TROVA IN CANADA… - IN ITALIA LA MIGLIORE È TORINO, LA PEGGIORE MILANO - LA CITTA’ CON IL PIU’ ALTO LIVELLO DI TRAFFICO E’ ROMA – A NAPOLI IL RECORD PER GLI INCIDENTI PROVOCATI DALLA RABBIA - TRA LE CITTA' PIU' COSTOSE PER IL PARCHEGGIO C'E' NEW YORK E...-
RAI, BENVENUTA NEL 2019! - LA PRIMA DIRETTA IN (SOLO) STREAMING DI “VIVA RAIPLAY” FA 850 MILA VISUALIZZAZIONI (REGISTRATE FINO ALLE 23.59). È UN OTTIMO RISULTATO E IL PRIMO PASSO PER IL TRAGHETTAMENTO DEI TELEMORENTI VERSO IL DIGITALE - TUTTI PROMOSSI? NON ANCORA. IL PRODOTTO NON È UN FORMAT ADATTO IN SÉ PER LO STREAMING, MA VIVE IN FUNZIONE DEL SUO PRESENTATORE E DEL SUO RITMO. ORA DIVENTA INTERESSANTE CAPIRE I NUMERI DEL GIORNO DOPO, CIOÈ QUANTO REGGE ON DEMAND…
ALT! LA NOTIZIA CHE ARCELOR TERRÀ APERTA L'ILVA FINO A MAGGIO VENIVA DA MICHELE EMILIANO, E QUINDI NON POTEVA CHE ESSERE SMENTITA: LA MORSELLI CHIUDERÀ GLI IMPIANTI TRA DICEMBRE E GENNAIO - IL SINDACALISTA PALOMBELLA: ''SE RESTI A TARANTO SINO A MAGGIO MA CON GLI IMPIANTI FERMI, NESSUNA PRODUZIONE E COL PERSONALE RICONSEGNATO ALLE AZIENDE, CHE CE NE FACCIAMO? ANZI, SE DEVE FAR “MORIRE” LA FABBRICA, A QUESTO PUNTO È MEGLIO CHE VADA VIA PRIMA''
LORENZO SCENDE DALLA MOTO: “DOMENICA LA MIA ULTIMA GARA. AMO VINCERE, E HO CAPITO CHE QUESTO NON È PIÙ POSSIBILE” – A FERMARE LO SPAGNOLO, CINQUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO, GLI SCARSI RISULTATI CON LA YAMAHA E I TROPPI INFORTUNI – NEL 2015 LA CORSA AL TITOLO (POI CONQUISTATO) FU MACCHIATA DAL “BISCOTTO” CON MARQUEZ AI DANNI DI ROSSI CHE DENUNCIO’: “PER BATTERMI LORENZO E MARQUEZ SI SONO DOVUTI ALLEARE”
CAFONAL DELLA BUONA SCOLA! – LE FIGLIE DEL GRANDE REGISTA HANNO PRESENTATO IL LIBRO “CHIAMIAMO IL BABBO. ETTORE SCOLA, UNA STORIA DI FAMIGLIA” E ARRIVANO CITTO MASELLI, MILENA VUKOTIC, PAOLO VIRZÌ, VELTRONI E PURE PIF – SABRINA IMPACCIATORE TUTTA BAGNATA (PER LA PIOGGIA) E LA MUSA STEFANIA SANDRELLI CHE HA INTENERITO TUTTI CON I SUOI RICORDI DI ETTORE: “MI CHIAMAVA STEFANELLA E…” –
METTERE IL PEPE SULLA PIZZA - ''LA MICHELIN MI IGNORA MA IO HO FATTO LA RIVOLUZIONE''. FRANCO PEPE È CONSIDERATO IL MIGLIOR PIZZAIOLO AL MONDO. IL SUO LOCALE A CAIAZZO, PICCOLO PAESE DEL CASERTANO, È META DI PELLEGRINAGGIO. MA SE CERCHI NELL'AUGUSTA GUIDA, NON TROVI NULLA. ''NEL LOCALE, APPENA ENTRI, VEDI UN CARTELLO IN CUI SPIEGO AL CLIENTE CHE NON LEGGERÒ MAI UNA RECENSIONE SCRITTA SU QUALSIASI BLOG. CHI VUOLE DIRMI DELLE COSE, ME LE DICA IN FACCIA PRIMA DI PAGARE IL CONTO''
NEL CUORE DELLA MENTE - IL CUORE È UNO DEGLI ORGANI MAGGIORMENTE IN RELAZIONE COL CERVELLO: LA FREQUENZA CARDIACA, PER ESEMPIO, CAMBIA IN BASE ALLO STATO PSICOLOGICO ED EMOZIONALE E, SECONDO UNA RICERCA AMERICANA, UN FORTE STRESS EMOTIVO FA AUMENTARE FINO A QUATTRO VOLTE IL RISCHIO DI INFARTO - I PAZIENTI DEPRESSI, DOPO UN ATTACCO CARDIACO, VANNO PIÙ FACILMENTE INCONTRO A RECIDIVA RISPETTO A…