INDOVINATE QUAL E’ LA CITTÀ PIÙ SICURA AL MONDO PER GUIDARE? SI TROVA IN CANADA… - IN ITALIA LA MIGLIORE È TORINO, LA PEGGIORE MILANO - LA CITTA’ CON IL PIU’ ALTO LIVELLO DI TRAFFICO E’ ROMA – A NAPOLI IL RECORD PER GLI INCIDENTI PROVOCATI DALLA RABBIA - TRA LE CITTA' PIU' COSTOSE PER IL PARCHEGGIO C'E' NEW YORK E...

Irene Consigliere per corriere.it

calgary

La città più sicura al mondo per guidare? E’ Calgary in Canada per via del basso livello di traffico, di incidenti mortali e per la sua accessibilità economica secondo la classifica la Guida nelle Città 2019, uno studio a cura di Mister Auto, rivenditore di ricambi per auto, che mostra le migliori e le peggiori città per la guida in tutto il mondo stilata sulla base di dati completi sulle infrastrutture, la sicurezza, i costi e il comportamento dei conducenti, traffico, incidenti. Per avviare lo studio, sono stati raccolti i dati di centinaia di città in tutto il mondo, per poi restringere il campo ad un elenco di 100 città.

Ognuna di esse ha fornito dati affidabili ed esaurienti che hanno anche permesso di ottenere una gamma di punteggi dall’eccellente al poco performante in base ai risultati ottenuti per ogni fattore. Ciò ha garantito una gamma di risultati e ha consentito alle città di distinguersi dalle altre per i loro meriti individuali. Si è poi deciso di suddividere i parametri dello studio nelle tre principali categorie che fanno di una città un luogo adatto alla guida: infrastrutture, sicurezza e costi. Per determinare l’infrastruttura di una città sono stati esaminati, tra i vari fattori, il numero di automobili per abitante, la congestione stradale, la qualità della strada e del trasporto pubblico. Sono stati analizzati anche i livelli di qualità dell’aria per stabilire l’impegno della città a fornire aria fresca e una buona visibilità sia per i conducenti che per i cittadini.

calgary

Successivamente, è stata analizzata la sicurezza di ogni località in base al tasso di mortalità per incidente stradale e ai risultati di un sondaggio incentrato sugli incidenti per rabbia al volante al fine di delineare un quadro dell’aggressività e della cultura della guida degli automobilisti di ogni città. Infine, sono stati valutati i costi associati alla guida in ogni città, includendo non solo il prezzo dei carburanti e la tassa annuale di circolazione pagata in ogni località, ma anche la parità del potere di acquisto di ogni paese per determinare quanto sia conveniente guidare per i suoi abitanti.

calgary

L’indice finale combina un totale di 15 fattori per mostrare quali sono le migliori e peggiori città per la guida in tutto il mondo. Mentre Mumbai, in India, è la peggiore, con il punteggio più basso per questi fattori.

Tra le peggiori anche San Paolo in Brasile, Karachi in Pakistan, Bogotà in Colombia. In Italia, la città con il più basso livello di traffico è Torino, mentre Roma è la più alta.

Anche a Napoli si segnalano il maggior numero di vittime di incidenti per aggressività in Italia(all’81esimo posto del ranking). Torino è la città dove invece ce ne sono di meno.

torino

Le città più costose per il parcheggio / 2 ore sono Sydney (35 euro), seguita da New York (34,39 euro) e Brisbane (27,54 euro), mentre le città meno costose sono Mumbai (0,40 euro), seguite da Kolkata (0,54 euro) e Lagos (0,56 euro).

Le città con il maggior numero di automobili pro capite sono Atene (0,77), seguita da Seattle (0,68) e Torino (0,67), mentre le città con il minor numero di automobili pro capite sono Karachi e Kolkata (0,05), seguite da Tel Aviv (0,07).

calgary calgary sidney