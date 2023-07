25 lug 2023 18:32

INFERNO A CATANIA: A CAUSA DEL CALDO TORRIDO CI SONO ZONE DELLA CITTA’ IN CUI DA 90 ORE MANCANO ACQUA E LUCE – LA SITUAZIONE E’ DIVENTATA ANCORA PIU’ PROBLEMATICA OGGI CHE SI SONO TOCCATI I 45 GRADI PER GLI ANZIANI E PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI - ACIREALE E PATERNÒ I CENTRI PIÙ COLPITI, MA I DISAGI SONO DISSEMINATI IN TUTTO IL TERRITORIO – DOPO L’INCENDIO, L’AEROPORTO DI CATANIA TORNERA’ IN PIENA OPERATIVITA’ LA PROSSIMA SETTIMANA – VIDEO