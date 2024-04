INFILTRARE SPIONI, ASSASSINI E SABOTATORI: E’ LA GUERRA DI PUTIN ALL’EUROPA - IN POLONIA E’ STATO ARRESTATO UN 39ENNE CHE RACCOGLIEVA INFORMAZIONI SULL’AEROPORTO “RZESZOW JASIONKA” CON L’OBIETTIVO DI PREPARARE UN ATTENTATO CONTRO ZELENSKY - IN GERMANIA FERMATE DUE SPIE RUSSE: STAVANO ORGANIZZANDO ATTACCHI CONTRO INFRASTRUTTURE MILITARI E CIVILI, TRA CUI LA BASE AMERICANA A GRAFENWÖHR - SOLO UN MESE FA UN FUNZIONARIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA TEDESCO È FINITO IN MANETTE PER AVER PASSATO INFORMAZIONI AI RUSSI - A MONACO DI BAVIERA VIVEVA JAN MARSALEK, IL NUMERO 2 DEL COLOSSO "WIRECARD": ERA UN AGENTE D’INFLUENZA RUSSO...

Estratto dell’articolo di Mara Gergolet per il “Corriere della Sera”

Un nuovo caso di spionaggio agita la Germania. E mentre a Bayreuth, in Baviera, due persone sono state arrestate con l’accusa di preparare attentati contro infrastrutture militari e civili, e di essere esse stesse agenti russi, è sempre più chiaro che l’impronta di Mosca sul suolo tedesco è profonda e radicata.

Dieter S., 39 anni, e l’aiutante Alexander J., 37, entrambi con doppio passaporto russo-tedesco, sarebbero stati in contatto con agenti del Gru, lo spionaggio militare del Cremlino. La «missione» sarebbe partita a ottobre e i due avrebbero fotografato gli obiettivi, ripreso video e studiato le mappe per colpirli. Tra questi, ci sarebbe stata la base americana a Grafenwöhr, dove le reclute ucraine vengono addestrate all’uso dei tank Abrams.

Lo scopo prefissato sarebbe stato di «sabotare» le vie di approvvigionamento e gli aiuti militari per Kiev. Uno degli arrestati era da tempo sul radar della polizia: tra il 2014 e il 2016 aveva combattuto in Donbass, nelle file delle milizie separatiste: un identikit sospetto, che tuttavia non ha impedito ai russi di avvicinarlo e arruolarlo. Sempre ieri, dalla Polonia, arrivava la notizia di un altro arresto con simili accuse di spionaggio: un 39enne avrebbe raccolto informazioni sull’aeroporto Rzeszow Jasionka allo scopo […] di preparare un eventuale attentato contro Volodymyr Zelensky.

Non è la prima volta che i «sabotatori» pro-russi vengono arrestati in Polonia. Se le accuse saranno confermate si tratta di un nuovo episodio, con modalità inedite, della sporca guerra di Putin in Europa: azioni incendiarie e danneggiamenti delle infrastrutture che […] mirano a ridurre la sicurezza in Germania. E che nelle intenzioni del Cremlino creano confusione, indebolendo ancora il sostegno popolare all’Ucraina.

La ministra degli Interni, Nancy Faeser, ha ribadito: «Non ci facciamo intimidire e continueremo a fornire tutto l’aiuto militare a Kiev». Mentre quella degli Esteri, Annalena Baerbock, ha detto che «non consentiremo a Putin di esportare il suo terrore in Europa». […] la Germania ha capito di essere al centro degli sforzi spionistici di Putin, in una campagna che ha molti livelli.

Solo un mese fa un funzionario del ministero della Difesa è stato arrestato per aver passato informazioni ai russi. Ma è soprattutto la disinformacija , con decine di account che rilanciano in automatico le tesi di Mosca — e con partiti come l’Afd che le fanno proprie «gratis», anche se alcune inchieste hanno rivelato flussi di denaro — che hanno scavato un solco nell’opinione pubblica tedesca. Non è un caso che al centro dell’ultimo scandalo ci sia la Baviera.

Tradizionalmente, è il cuore dell’industria aeronautica tedesca, con solide aziende e startup. Qui è stanziato da decenni un imponente dispositivo militare americano. E sempre a Monaco viveva Jan Marsalek, il numero 2 del «gigante» fin-tec Wirecard, nonché agente d’influenza russo scappato a Mosca quando il suo castello di menzogne e truffe è crollato. Viveva in una villa per la quale pagava 680 mila euro d’affitto annuo, proprio di fronte al consolato russo. Così pieno di spie travestite da diplomatici che il governo Scholz a dicembre ha ordinato di chiuderlo .

