18 gen 2024 12:58

È INIZIATO IL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI GIULIA TRAMONTANO – IN TRIBUNALE A MILANO È ARRIVATO ALESSANDRO IMPAGNATIELLO, ACCUSATO DI AVER AMMAZZATO LA FIDANZATA, INCINTA AL SETTIMO MESE, COLPENDOLA CON 37 COLTELLATE – IL 30ENNE HA TENUTO LA TESTA BASSA ED È STATO VISTO PIANGERE, IN AULA HA DETTO: "CHIEDO SCUSA PER LA MIA DISUMANITÀ" – IN TRIBUNALE I FAMILIARI DI GIULIA TRAMONTANO, CHE SONO STATI AMMESSI COME PARTI CIVILI NEL PROCESSO - RESPINTE, INVECE, LE RICHIESTE DEL COMUNE DI SENAGO, DELL'ASSOCIAZIONE PENELOPE E DELLA FONDAZIONE POLIS... - CAOS IN AULA