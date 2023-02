È INIZIATO IL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI SAMAN ABBAS: IN AULA SONO STATI ASCOLTATI I DUE CUGINI E LO ZIO – TRA CHI HA FATTO RICHIESTA DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE CI SONO DICIOTTO ASSOCIAZIONI, IL COMUNE DI NOVELLARA E IL FIDANZATO E IL FRATELLO DELLA RAGAZZA UCCISA DUE ANNI FA – I GIUDICI HANNO RINVIATO LA DECISIONE AL 17 FEBBRAIO, QUANDO SARÀ VALUTATA LA RICHIESTA DI ASCOLTARE IL PADRE DI SAMAN, SHABAR ABBAS – PER SBLOCCARE LA SITUAZIONE SI DOVREBBE RINTRACCIARE LA MADRE, DI CUI NON SI HANNO PIÙ NOTIZIE DA MAGGIO 2021…

processo per l omicidio di saman abbas

Lo zio e i due cugini presenti in Aula, la madre latitante e il padre nelle mani delle autorità del Pakistan. Il processo per il femminicidio della giovane Saman Abbas è iniziato davanti alla Corte d’assise di Reggio Emilia alla presenza di solo tre dei cinque imputati. Danish Hasnain, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq […] A quasi due anni di distanza dalla uccisione della ragazza che si era opposta a un matrimonio forzato e chiedeva di poter decidere per la sua vita, è partito il procedimento che dovrà stabilire che cosa è successo la notte della sua scomparsa.

cartelloni fuori il processo per l omicidio di saman abbas

[…] Oltre sessanta le testate giornalistiche accreditate tra stampa e tv, diciotto le associazioni che hanno chiesto di costituirsi parte civile per far sentire la loro vicinanza. Nel merito i giudici hanno rinviato la decisione al 17 febbraio, quando sarà valutata anche la richiesta che riguarda il papà Shabbar Abbas: la sua posizione è stata stralciata, ma la procura, guidata da Gaetano Calogero Paci, ha chiesto alla Corte che sia consentito il collegamento in videoconferenza.

Una mossa determinante che potrebbe sbloccare la situazione: se lui decidesse di accettare salterebbe il legittimo impedimento alla partecipazione; se rifiutasse sarebbe processato in contumacia. Nel caso, infine, che fosse liberato su cauzione, sarebbe considerato latitante e quindi assente. Tutte eventualità che permetterebbero di far andare avanti il processo. […] fuori dall’Aula, c’è stato un presidio di attiviste che hanno chiesto una presa di posizione della politica. […]

il padre di saman abbas in tribunale in pakistan immagini quarto grado 1

[…] Tra chi ha fatto richiesta ci sono poi anche altre associazioni impegnate per i diritti delle donne a livello nazionale e alle quali, la difesa, ha contestata la competenza territoriale. […] Tra le personalità singole invece, si è presentato, tramite l’avvocato, il fidanzato di Saman Abbas Saqib Ayub. Tra le parti civili già ammesse ci sono il fratello di Saman Abbas, il Comune di Novellara, l’Unione delle comunità islamiche italiane, l’Unione bassa reggiana. In Aula era presente anche la deputata M5s Stefania Ascari, […] la senatrice Pd Enza Rando e la consigliera comunale dem a Reggio Emilia e attivista del movimento Italiani senza cittadinanza Marwa Mahmoud.

la telefonata che incastra il padre di saman abbas 4

Il femminicidio e i punti ancora da chiarire – Se i due cugini, Ijaz e Nomanhulaq, sono entrati e usciti dall’Aula come fantasmi, non è passato inosservato l’ingresso dello zio Danish Hasnain. […] è considerato dagli investigatori l’esecutore materiale del femminicidio. Lui però, nega di aver ammazzato la cugina. E anzi, subito dopo l’arresto di Shabbar Abbas in Pakistan, ha iniziato a dire di voler collaborare: il 16 novembre scorso è stato lui ad accompagnare gli investigatori nel luogo dove era sepolta la cugina, in un’area molto vicina al casolare dove vivevano.

DANISH HASNAIN - LO ZIO DI SAMAN ABBAS

Poi, ha insistito per dare un’altra versione dei fatti: ha sostenuto che sarebbero stati i cugini a chiamarlo per chiedere di nascondere il corpo. E ha fatto sapere di aver aspettato a parlare perché, finché Shabbar Abbas era libero, temeva per l’incolumità sua e quella dei suoi familiari. Ad accusare lo zio però, è il fratello minorenne di Saman che lo ha accusato di averla strangolata.

Su come sia avvenuta l’uccisione di Saman Abbas si sa ancora molto poco. […] Non ha mai ammesso le violenze neppure il padre. Che dopo l’arresto è arrivato ad affermare che la figlia è ancora viva. Ma agli atti ci sono le sue parole pronunciate al telefono con il fratello, un mese dopo la scomparsa della ragazza: “Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo uccisa”. E ancora: “Per me la dignità degli altri non è più importante della mia”.

la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 3

Agli atti è finita anche una fotografia postata su Instagram da Saman Abbas, nella quale si bacia con il fidanzato mai accettato dalla famiglia: quello scatto, dicono gli investigatori, ha fatto scattare l’ultima punizione. Resta infine un enigma il ruolo della madre Nazia Shaheen. Latitante, dal primo maggio 2021 non si hanno sue notizie. Si è parlato di una sua parentela con fonti investigative pachistane che le garantirebbero una protezione, ma non tale da renderla irraggiungibile se si sbloccasse la situazione che riguarda il padre. Il punto è riuscire a convincere le autorità pachistane che si tratta di un processo per un delitto di sangue e non un processo al Pakistan. […]

