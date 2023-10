È INIZIATO L’AUTUNNO CALDO PER GIORGIA MELONI – A TORINO SCONTRI TRA POLIZIA E UN CORTEO DI STUDENTI CHE PROTESTAVANO CONTRO LA PREMIER (“NON SEI LA BENVENUTA”) VIDEO! – I PISCHELLI DEI COLLETTIVI UNIVERSITARI E DEI CENTRI SOCIALI VOLEVANO RAGGIUNGERE IL TEATRO CARIGNANO, DOVE SALIRÀ SUL PALCO “IO SONO GIORGIA” – I TAFFERUGLI SONO AVVENUTI IN VIA PRINCIPE AMEDEO. GLI STUDENTI HANNO LANCIATO UOVA E ALTRI OGGETTI CONTRO I CELERINI, CERCANDO DI SFONDARE. LA POLIZIA HA RISPOSTO CON DELLE CARICHE - VIDEO

Torino, #incidenti tra #studenti e polizia. I manifestanti, diretti verso Palazzo Reale per contestare #GiorgiaMeloni hanno provato a sfondare il cordone di agenti antisommossa, che li ha respinti pic.twitter.com/bm26f8xGAA — Local Team (@localteamit) October 3, 2023

Estratto dell'articolo di Massimo Massenzio per www.corriere.it

«Meloni a Torino non sei la benvenuta». Lo striscione in testa al corteo di protesta organizzato da collettivi universitari, centri sociali è eloquente. Poco dopo le 10 alcune centinaia di studenti sono partiti da Palazzo Nuovo dirigendosi verso via Po, ma gli accessi sono bloccati dalle forze dell'ordine.

L'obiettivo è raggiungere il Teatro Carignano dove, verso le 12, salirà sul palco la premier Giorgia Meloni, ma l'intera area intorno alla piazza è blindata e interdetta anche all'accesso pedonale. Adesso il corteo si sta spostando in corso San Maurizio.

àStudenti in piazza a #Torino contro Giorgia Meloni, la polizia li blocca pic.twitter.com/h03lqQsy4t — Local Team (@localteamit) October 3, 2023

Primi contatti con le forze dell'ordine sono avvenuti poco dopo le 10 in via Principe Amedeo. Dopo varie corse per le vie del centro e lancio di uova contro la polizia in assetto antisommossa, i manifestanti hanno evitato il doppio blocco delle forze dell'ordine in via Lagrange e attraverso il cortile delle gallerie San Carlo sono riusciti a «conquistare» prima piazza San Carlo e poi piazza Castello. […]

