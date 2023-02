22 feb 2023 16:38

INNOCENT È COLPEVOLE - CONFERMATO L'ERGASTOLO PER INNOCENT OSEGHALE, L'UOMO CHE HA STUPRATO, UCCISO E FATTO A PEZZI PAMELA MASTROPIETRO, PER POI METTERE I RESTI IN UNA VALIGIA - IL PROCESSO D'APPELLO BIS RIGUARDAVA IL SOLO REATO DI VIOLENZA SESSUALE E SI È TENUTO A PERUGIA, DOVE ERA STATO TRASFERITO PER QUESTIONI PROCEDURALI. L'IMPUTATO NON ERA PRESENTE IN AULA