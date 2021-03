INQUI-NATI PER MORIRE – C’È UNA CORRELAZIONE TRA LO SMOG NEL NORD ITALIA E LE MORTI DI COVID? I RICERCATORI CONTINUANO A INDAGARE IN QUESTA DIREZIONE E UNO STUDIO PUBBLICATO DALLA RIVISTA “CARDIOVASCULAR RESEARCH” DÀ UNA PICCOLA CONFERMA: L'ESPOSIZIONE A MINUSCOLE PARTICELLE PM2,5 È CORRELATA ALLA PERCENTUALE PIÙ ALTA DI MORTI DA COVID-19…

Janna Brancolini per "Los Angeles Times"

Quando Chiara Geroldi si strucca, vede l'inquinamento. La sua terrazza è piena di polvere che deve essere spazzata costantemente e i suoi capelli si sporcano più velocemente. «Bergamo è una zona altamente inquinata - ha detto Geroldi, 50 anni, che lavora come archivista - È una città molto industriale. L'aria non è buona qui, soprattutto in inverno».

Per decenni, Bergamo e altre pittoresche città della Valle del Po, hanno avuto una delle peggiori qualità dell'aria in Europa. L'inquinamento è stato a lungo considerato una delle principali cause di cancro nella zona, piena di fabbriche e autostrade affollate di camion che trasportano merci. Molte delle case sono fuori dalla rete principale del gas, il che significa che, in inverno, le stufe a legna e le stufe a pellet rilasciano il particolato nell'aria stagnante.

Ora, gli scienziati stanno indagando se questo problema di lunga data abbia svolto un ruolo nel peggiorarne un altro. Le prime ricerche suggeriscono che l'esposizione a lungo termine a particelle microscopiche nell'aria sporca di Bergamo - e che si trovano anche a Los Angeles - è associata a un maggior rischio di morte per COVID-19, che è una malattia respiratoria.

«È possibile che tutti noi abbiamo problemi ai polmoni - ha detto Geroldi, i cui genitori si sono entrambi ammalati di COVID-19 nella primavera del 2020 - Se [gli scienziati] lo dicessero, ci crederei».

Il mondo ha guardato con orrore mentre Bergamo diventava il primo posto del mondo occidentale a essere colpito dal coronavirus, con la città che ha subito tante morti e ha visto le processioni di camion militari che hanno trasportato corpi fino a Firenze per essere cremati.

Un anno dopo, il tasso di mortalità COVID-19 in Italia rimane il quarto più alto al mondo, dopo Messico, Perù e Ungheria, secondo la Johns Hopkins University. Dei 99mila decessi del Paese, quasi un terzo si è concentrato nella ricca regione settentrionale della Lombardia.

I ricercatori in Europa hanno notato rapidamente che i punti caldi del coronavirus sembravano corrispondere ad aree relativamente inquinate in tutto il mondo, come Bergamo, New York e parti della Cina, e hanno iniziato a indagare. Uno studio pubblicato nel numero di dicembre della rivista Cardiovascular Research ha concluso che l'esposizione a minuscole particelle di 2,5 micrometri o più piccole, note in stenografia scientifica come particelle PM2,5, era correlata con una percentuale più alta di morti evitabili da COVID-19 tra coloro che contraevano la malattia.

Ciò significa che, a parità di altre condizioni - compresa la qualità delle strutture sanitarie e le misure di sanità pubblica adottate per fermare la diffusione del virus - i pazienti COVID-19 che vivono in queste aree inquinate corrono un rischio maggiore di morire a causa della malattia rispetto ai pazienti che respirare aria più pulita.

«Quando sei esposto a livelli di inquinamento elevati, il tuo corpo è stato sotto stress - ha detto l'autore principale dello studio, Andrea Pozzer, ricercatore italiano dell'Istituto Max Planck in Germania - Poiché il COVID-19 prende il sopravvento e causa malattie simili a quelle dell'inquinamento atmosferico, alla fine, le possibilità di un esito fatale sono maggiori».

Le scoperte del suo team sono particolarmente rilevanti in luoghi come il Nord America e l'Europa, dove ogni metro cubo d'aria contiene, in media, da 10 a 20 microgrammi di particelle PM2,5. In questo intervallo, gli studi hanno scoperto che ogni microgrammo aggiuntivo è correlato a un ulteriore 8% di rischio di morte per i pazienti COVID-19, ha detto Pozzer.

Nel 2019 Bergamo aveva una media di 18,5 microgrammi di particelle PM2,5 per metro cubo d'aria. A Los Angeles, era il 12,7.

I residenti di Pechino respirano aria particolarmente tossica con una media di 42,1, così alta che un microgrammo aggiuntivo non fa la differenza così grande per il risultato, ha detto Pozzer. Ma in una città come Bergamo, «ogni piccola cosa può avere un impatto significativo sulla mortalità».

Lo stesso vale per luoghi come Los Angeles, dove le disparità nell'esposizione all'inquinamento potrebbero essere un fattore che contribuisce a tassi di mortalità COVID-19 più elevati riscontrati tra le persone di colore.

Piersilvio Gerometta, cardiochirurgo di 64 anni dell'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, è personalmente convinto che l'inquinamento atmosferico della zona abbia aggravato la crisi del coronavirus, anche se non ci sono studi a sostegno di ciò.

«Il recupero da malattie polmonari e cardiache è sempre consigliato in luoghi con aria pulita -ha detto Gerometta, che ha contratto il COVID-19 nel marzo 2020 dopo aver curato pazienti nel reparto covid del suo ospedale - Non ci rendiamo subito conto che stiamo respirando male, ma ciò che respiriamo conta molto».

La scorsa primavera centinaia di pazienti COVID-19 sono entrati nel suo ospedale ogni giorno. In poco tempo, gli stessi operatori sanitari hanno iniziato a prendere il coronavirus, portando a una carenza di personale. «I pazienti deceduti sono rimasti per ore nei loro letti, in prossimità dei vivi, perché nessuno era disponibile a spostare i corpi - ha detto Gerometta - È stato davvero un inferno. Qualcosa che spero di non vedere mai più». Lo stesso valeva per Geroldi, il cui padre 76enne è finito in terapia intensiva. Ogni giorno Geroldi attendeva con timore la telefonata di mezzogiorno del personale ospedaliero che gli forniva aggiornamenti periodici sulle sue condizioni. Sua sorella si prendeva cura della madre ottantenne a casa. Entrambi i genitori si sono ripresi completamente.

Elena Ferrario, presidente della sezione bergamasca di Legambiente, ha affermato di sperare che la crisi del coronavirus motiverà i funzionari ad adottare misure per migliorare la qualità dell'aria, compresa l'espansione delle rotte di trasporto pubblico: «Vorrei che non avessimo una memoria così breve».

Alla domanda se la Lombardia abbia intenzione di agire sulla ricerca che collega i decessi del COVID-19 e la qualità dell'aria, Raffaele Cattaneo, l'assessore regionale per l'ambiente e il clima, ha dichiarato in un comunicato: «Le interazioni tra scarsa qualità dell'aria e aumento delle malattie respiratorie sono note da tempo. Restano confermati e sono tra le ragioni alla base delle nostre politiche per migliorare la qualità dell'aria».

Ci sono segnali che Bergamo stia andando nella giusta direzione, ha detto Nicola Eynard, 57 anni, architetto ed ex consigliere comunale. Anche Eynard si è ammalato di COVID-19 nel marzo 2020. Gli ospedali erano così pieni che il suo medico gli consigliò di rimanere a casa per riprendersi e sua moglie gli trovò una bombola di ossigeno. Per due settimane ha lottato per respirare. Le strade erano silenziose tranne che per il rumore delle ambulanze: «È stato un periodo terribile, anche per le persone intorno a me. Le persone della mia età sono morte. È stato davvero drammatico».

Dalla sua esperienza al Consiglio, Eynard sa che ci vuole tempo, pazienza e volontà politica per cambiare le abitudini delle persone. «Prima della pandemia, molte persone consideravano le questioni ambientali come problemi futuri e astratti» ha detto. Ora è cautamente ottimista sul fatto che le persone sentano il loro rapporto diretto con le loro vite: «È abbastanza facile capire che in un ambiente più inquinato, le persone hanno maggiori probabilità di ammalarsi, ma non è qualcosa che le persone sentono come un problema vicino. Il Covid, d'altra parte, è qualcosa che ci ha toccato tutti. Forse questo è qualcosa che può scuotere la coscienza delle persone».

