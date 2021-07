"CHICCHE" DI GOSSIP - GRANDE ROSICAMENTO PER LA GREGORACI: HANNO AFFIDATO LA CONDUZIONE DI "HONOLULU" NON A LEI MA A FATIMA TROTTA, CHE ERA LA SUA SPALLA A "MADE IN SUD" - LA BUCCINO HA MESSO GIÀ KO IL PUGILE SCARDINA: LUI NON CERCAVA AMORE, MA ALTRO… - NOTTI MAGICHE PER LA NANNINI A IBIZA, DOVE HA COMPRATO UNA MEGA VILLA - LA GIORNALISTA DEL TG5 SANTALMASSI A FORMENTERA AFFITTA CASE PER AMICI E CONOSCENTI...