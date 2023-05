19 mag 2023 14:52

INSALATA DI...SORRISO – IN GIAPPONE UNA CONDUTTRICE RADIOFONICA, KEIKO KAWANO, INSEGNA A SORRIDERE. LA DONNA SOSTIENE CHE I MUSCOLI FACCIALI ABBIANO PERSO L'ALLENAMENTO PER COLPA DELLE MASCHERINE INDOSSATE DURANTE LA PANDEMIA – LEI, GRAN FURBACCHIONA, ORA GIRA (E INCASSA) PER PALESTRE, AZIENDE E CASE DI CURA INSEGNANDO A SORRIDERE...