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INSTA-FLASH! – PAOLA FERRARI: “MI INFASTIDISCE SOLO UN ASPETTO DEL CASO NEDVED. PERCHÉ I VOLTI DELLE RAGAZZE NON SONO MAI OSCURATI (NON SONO PERSONAGGI PUBBLICI) LA LORO DIGNITÀ NON VIENE RISPETTATA. E DOVE SONO TUTTI I PALADINI DEL RISPETTO DELLE DONNE? TUTTI A PROTEGGERE L’UOMO POTENTE . E LE RAGAZZE?”-
“UNA DECISIONE INFELICE ED ECCESSIVA, UNO SMACCO ALLA SUA MEMORIA” - NANDO DALLA CHIESA ATTACCA LA RAI PER AVER RIMANDATO A DOPO LE ELEZIONI LA FICTION SUL PADRE, IL GENERALE CARLO ALBERTO, UCCISO DALLA MAFIA – "MIA SORELLA RITA CANDIDATA CON IL CENTRODESTRA, HA GIA’ GRANDE POPOLARITA’, NON SARA’ UNA SERIE TV A DARGLIENE ALTRA” – “LEI NON E’ DI CENTRODESTRA, E’ BERLUSCONIANA PER VIA DEL SUO LAVORO. E’ UNA NON ALLINEATA...” - VIDEO
“SE GORBACIOV AVESSE GODUTO DEI PREZZI DI PUTIN SUL PETROLIO, FORSE IL RICORDO DELLA SUA FIGURA IN RUSSIA OGGI SAREBBE MIGLIORE” – FUBINI SPIEGA LE SFORTUNE POLITICHE DELL’ULTIMO LEADER SOVIETICO, MORTO IERI A 91 ANNI, CON LA PARABOLA DEI PREZZI DEL GREGGIO: “QUANDO ARRIVA AL POTERE IL BARILE È A 28 DOLLARI, PARI A 77 DOLLARI ATTUALI. MA NON AVREBBE PIÙ RIVISTO QUOTAZIONI DEL GENERE” – “IN QUESTO PUTIN È STATO MOLTO PIÙ FORTUNATO. ALL’INIZIO DEL DUEMILA, LA QUOTAZIONE DEL GREGGIO È A 44 DOLLARI IN TERMINI CORRENTI. MA DA ALLORA INIZIA A SALIRE SENZA SOSTA…”
CAFONALINO TOGNAZZI – FIGLI, FIGLIASTRI E BELLE FIGLIOLE AL “VILLAGGIO TOGNAZZI” DI TORVAJANICA PER CELEBRARE I 100 ANNI DEL GRANDE UGO – TRA PADEL E PADELLATE DI LASAGNE E PECORINO, RICKY, GIANMARCO E MARIASOLE SI INTRATTENGONO SUL PALCO CON ATTORI E “SVIPPATI” VARI, DA UNA TONICISSIMA VIOLANTE PLACIDO AL PADRE MICHELE, SPAESATO MA SEMPRE MARPIONE. E POI MASSIMO GHINI MUNITO DI BASETTONI ANNI ’70, IAIA FORTE, TOMMASO RAGNO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”