INSTA-FLASH! – PAOLA FERRARI: “MI INFASTIDISCE SOLO UN ASPETTO DEL CASO NEDVED. PERCHÉ I VOLTI DELLE RAGAZZE NON SONO MAI OSCURATI (NON SONO PERSONAGGI PUBBLICI) LA LORO DIGNITÀ NON VIENE RISPETTATA. E DOVE SONO TUTTI I PALADINI DEL RISPETTO DELLE DONNE? TUTTI A PROTEGGERE L’UOMO POTENTE . E LE RAGAZZE?”

-

Condividi questo articolo


 

 

 

ARTICOLI CORRELATI

 

 

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

“SE GORBACIOV AVESSE GODUTO DEI PREZZI DI PUTIN SUL PETROLIO, FORSE IL RICORDO DELLA SUA FIGURA IN RUSSIA OGGI SAREBBE MIGLIORE” – FUBINI SPIEGA LE SFORTUNE POLITICHE DELL’ULTIMO LEADER SOVIETICO, MORTO IERI A 91 ANNI, CON LA PARABOLA DEI PREZZI DEL GREGGIO: “QUANDO ARRIVA AL POTERE IL BARILE È A 28 DOLLARI, PARI A 77 DOLLARI ATTUALI. MA NON AVREBBE PIÙ RIVISTO QUOTAZIONI DEL GENERE” – “IN QUESTO PUTIN È STATO MOLTO PIÙ FORTUNATO. ALL’INIZIO DEL DUEMILA, LA QUOTAZIONE DEL GREGGIO È A 44 DOLLARI IN TERMINI CORRENTI. MA DA ALLORA INIZIA A SALIRE SENZA SOSTA…”

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute

“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”