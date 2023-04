INSTA-FLASH! - LA SANTANCHÉ NE SA UNA PIÙ DEL DIAVOLO! ENRICO MENTANA PROVA A FARE POLEMICA CON LA “PITONESSA” POSTANDO UN FOTOMONTAGGIO DELLE DONNE PARTIGIANE CON IL CLAIM DELLA CAMPAGNA DEL MINISTERO DEL TURISMO, “ITALIA, OPEN TO MERAVIGLIA”. MA LA DANIELONA NAZIONALE NON CI CASCA, E INVECE CHE INCAZZARSI RINGRAZIA IL DIRETTORE DEL TGLA7, SBERTUCCIANDOLO: “GRAZIE, MOLTO EFFICACE PER LA RICORRENZA DI OGGI...". GAME, SET, MATCH!

LA RISPOSTA DI DANIELA SANTANCHE A ENRICO MENTANA daniela santanche enrico mentana ENRICO MENTANA - ITALIA OPEN TO MERAVIGLIA - 25 APRILE daniela santanche enrico mentana daniela santanche presenta campagna open to meraviglia 2 daniela santanche presenta campagna open to meraviglia 1 daniela santanche presenta campagna open to meraviglia 5 MEME SULLA VENERE DELLA CAMPAGNA OPEN TO MERAVIGLIA daniela santanche presenta campagna open to meraviglia 6 daniela santanche presenta campagna open to meraviglia 3 daniela santanche presenta campagna open to meraviglia 4