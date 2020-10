INSTAGRAM COMPIE 10 ANNI MA GRAZIE AI FILTRI NON LI DIMOSTRA - IL SOCIAL DIVENTATO "SPECCHIO DELLA VANITÀ" HA CREATO MILIONI DI MITOMANI, NARCISISTI, INFLUENCER E ESIBIZIONISTI - DALLA PRIMA FOTO CARICATA IN MESSICO DAL CO-FONDATORE KEVIN SYSTROM (L'IMMAGINE DI UN CANE), SIAMO PASSATI ALLE TETTE FARCITE E AI VISI CAMOUFLAGE DI SCHIERE DI "MORTI DI FAMA"

Francesco Malfetano per “Il Messaggero”

Kim Jong-Un prendeva il potere in Corea del Sud, Waka waka e le vuvuzelas tenevano mezzo mondo con gli occhi puntati sul Sudafrica e Julian Assange con Wikileaks iniziava a mostrare all' altra metà alcune delle storture della rivoluzione digitale. Ad un' occhiata rapida, oggi, il 2010 sembrerebbe un anno scivolato via in maniera tutto sommato noiosa. Tra crisi del debito e colloqui di pace però, esattamente dieci anni fa nasceva in sordina la piattaforma destinata a cambiare per sempre informazione, acquisti, intrattenimento, modo di mangiare, votare e viaggiare.

Il 6 ottobre 2010, infatti, ha fatto il suo esordio Instagram, l' app che tra filtri con effetto vintage e vignette artistiche ha soprattutto sovvertito i canoni estetici degli utenti. Eppure non lo avrebbe mai detto nessuno, neanche il co-fondatore Kevin Systrom quando postò la prima immagine: una foto di un cane, in Messico, scattata vicino a un chiosco di tacos, con un piede della sua ragazza in bella vista. Non uno scatto epico.

Da allora però, le cose sono decisamente cambiate, e Instagram ha sancito la vittoria definitiva dell' immagine sul testo.

Ogni giorno vengono caricate sul social più di 100 milioni di foto e 400 milioni di stories, proprio mentre vengono cuoricinati più di 4 miliardi di post. In media ogni utente, con un età che nel 71% dei casi è tra i 18 e i 35 anni, passa quasi 53 minuti a scrollare un feed che appare infinito. Vale a dire che ogni mese un miliardo di persone interagiscono attivamente con la piattaforma generando ricavi pubblicitari per Instagram di 23 miliardi di euro ogni anno.

ZUCKERBERG Una macchina da guerra che prima di diventare l' amica di tutti in Pandemia, tra pizze fatte in casa e dirette interminabili, con tanto di Stories, Reels, e Igtv a supporto, ha dovuto fare il grande salto. O meglio, passare al lato oscuro. Non solo perché è entrata a far parte della scuderia social Mark Zuckerberg per un miliardo di dollari, ma quanto perché quella che era una piattaforma più o meno sofisticata, in cui il gusto per dettagli e visioni originali la facevano da padrone, nel giro di pochi anni ha ceduto il passo al più grande concorso di bellezza del mondo.

Instagram infatti, si è trasformata in uno specchio in cui gli utenti riflettono la propria vanità. Uno specchio facilissimo da portare in giro per giunta (il social è stata la prima piattaforma pensata direttamente per essere usata solo su smartphone) e, soprattutto, capace di generare una dipendenza nei suoi utilizzatori. I tecnici lo chiamano engagement, cioè capacità di coinvolgere con un contenuto, e di per sé non avrebbe nulla di male se solo la natura attuale di Instagram non l' abbia trasformata in una specie di arma.

All' inizio infatti il social era un' oasi tranquillizzante in cui vedere tramonti, gattini e belle immagini, poi è diventato un dispensatore automatico di dopamina. Ogni mi piace sotto una foto è una scarica. Una mini-dipendenza che, a differenza della concorrenza, è molto più personale. Se Twitter parla al proprio gruppo con interessi comuni e Facebook parla di casa e famiglia, Instagram infatti è una storia d' amore solo tra l' utente e il suo telefono.

CRITICITÀ Un rapporto che però ha alle spalle storture d' ogni tipo. Dal bodyshaming al cyberbullismo, dal sentimento di inadeguatezza instillato a forza di selfie da celebrities che appaiono inarrivabili fino agli affari non proprio trasparenti da parte di certi Influencer senza particolari talenti. Instagram oggi, al di là dei sorrisi smaglianti e dei conformismi ostentati, non è un posto ospitale. Lo sanno anche a Menlo Park, sede californiana di Facebook Inc, dove infatti hanno deciso per primi di nascondere il conteggio totale dei mi piace sotto ad ogni foto. Ciò protegge gli utenti che guardano un post da complessi di inferiorità sempre più articolati e depressioni fino a qualche anno fa impensabili, ma non chi quel post lo ha fatto. Poco importa però, Instagram oggi è un mondo senza filtri. E no, non quelli fotografici.

