Il villaggio austriaco che ha ispirato il magico scenario di Frozen, l'amatissimo regno di ghiaccio della Disney, ha scelto un modo insolito per scoraggiare i turisti e fare un primo passo contro l'overtourism.

Ad Hallstatt vivono meno di 800 persone, ma questo borgo incastonato fra le montagne del Salzkammergut può attirare fino a 10 mila visitatori al giorno. Questo sito protetto dall'Unesco è così amato e invidiato da avere anche una "copia", a grandezza naturale, nel Guangdong, in Cina. […] questo ritmo non è assolutamente sostenibile, né per le infrastrutture, tanto meno per l'ambiente.

I turisti sono tornati ad essere ingombranti dopo il Covid, così la città ha deciso di installare una palizzata in legno per coprire la vista spettacolare offerta da una delle tante strade panoramiche della città. Un gesto simbolico, più che un vero dissuasore, dato che basta fare qualche passo più avanti per avere la stessa meravigliosa vista alpina e fare altre foto.

[…] Il Comune ha già da tempo fissato dei limiti per le auto e gli autobus, ma dice di raggiungere regolarmente il tutto esaurito di 450 auto e 54 autobus al giorno. Tempo fa il sindaco Alexander Scheutz aveva dichiarato a un giornale locale che "l'unica cosa che potrebbe aiutare è che il punto preferito per le foto non sia più tale”. Per ora la notizia della barriera anti-selfie ha già fatto il giro del mondo e questo, purtroppo, potrebbe avere l'effetto contrario: richiamare altri curiosi.

