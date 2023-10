INTANTO I CINESI SI APPARECCHIANO IL NUOVO ORDINE MONDIALE - DOPO L'AFRICA, ORA PECHINO PUNTA A FARE AFFARI CON I TALEBANI: IL MINISTRO DEL COMMERCIO AFGHANO È OSPITE DEL FORUM SULLA VIA DELLA SETA, E SI COCCOLA XI JINPING: "SOLO LA CINA È INTERESSATA AL NOSTRO SVILUPPO, CI SONO MOLTI PROGETTI E INVESTIMENTI IN DISCUSSIONE" - PROPRIO IERI L'AZIENDA CINESE "ZHENDE MEDICAL" AVEVA ANNUNCIATO UN INVESTIMENTO DA OLTRE 180 MILIONI DI DOLLARI IN KENYA PER COSTRUIRE LA PIÙ GRANDE STRUTTURA SANITARIA DELL'AFRICA ORIENTALE...

il Ministro degli affari esteri wang yi incontra il viceprimonistro dell afghanistan Mullah Abdul Ghani Baradar

(ANSA) - Il ministro del Commercio ad interim dei talebani, Haji Nooruddin Azizi, non ci pensa due volte e dice in modo diretto che "solo la Cina è interessata al nostro sviluppo, molto". E' nella Grande sala del popolo, nell'imminenza dell'apertura del terzo forum della Belt and Road. All'ANSA spiega che con Pechino sono in fase di rinegoziazione di diversi accordi, "in termini più vantaggiosi" e "in modo che i termini diventino più trasparenti per gli investitori". La delegazione afghana a Pechino è tra quelle di più alto livello inviate all'estero dalla presa del potere dei talebani ad agosto 2021. "Ci sono molti progetti e investimenti in discussione con la parte cinese", aggiunge Azizi. L'obiettivo è avere "buoni rapporti con tutti anche con gli Usa, soprattutto sotto il profilo commerciale".

ARTICOLI CORRELATI

DELEGAZIONE TALEBANA IN CINA DELEGAZIONE TALEBANA IN CINA DELEGAZIONE TALEBANA IN CINA DELEGAZIONE TALEBANA IN CINA