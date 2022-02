INTELLIGENZA ART-IFICIALE - NELLA SERIE DI DOCUMENTARI DEDICATI AD ANDY WARHOL, IN ARRIVO SU NETFLIX, IL REGISTA ANDREW ROSSI HA RICREATO LA VOCE DELL'ARTISTA GRAZIE A UN ALGORITMO, ISTRUITO PER IMITARE L'ACCENTO E LA CADENZA DEI NATIVI DI PITTSBURGH - "WARHOL HA SEMPRE SOGNATO DI DIVENTARE UNA MACCHINA. DICEVA DI 'PROVARE SENTIMENTI, MA DESIDERARE DI NON AVERNE"

Andy Warhol ha sempre sognato di diventare una macchina. The Andy Warhol Diaries, la nuova serie di documentari Netflix sull'artista, onora questo desiderio utilizzando una tecnologia di intelligenza artificiale all'avanguardia per far risorgere il fascino della voce di Warhol per la narrazione. Puoi vedere quella voce in azione tramite il trailer esclusivo qui sopra.

Diretta da Andrew Rossi (Page One: Inside the New York Times) e prodotto da Ryan Murphy, la serie in sei parti ripercorrerà la vita di Warhol dalla sua infanzia a Pittsburgh attraverso i giorni di gloria della Factory negli anni '60 fino alla sua relazione con Jean -Michel Basquiat negli anni '80. I diari di Andy Warhol conterranno interviste con amici, collaboratori e ammiratori (una formazione diversificata che include sia John Waters che Rob Lowe), nonché letture dai diari con la voce di AI di Warhol.

Per creare la voce, Rossi dice a EW di aver collaborato con la società Resemble AI per creare un algoritmo di sintesi vocale che utilizzasse l'accento e la cadenza dei nativi di Pittsburgh, come era Warhol. Rossi ha quindi chiesto all'attore Bill Irwin di registrare le battute e quella performance è stata combinata con la voce digitale per avvicinarsi il più possibile a Warhol.

«Andy Warhol era notoriamente guardingo riguardo ai suoi pensieri e alle opinioni personali», dice Rossi. «Questa è una delle ragioni per cui i suoi Diari sono una finestra così rara e affascinante; poteva essere incredibilmente crudo ed emotivo mentre parlava con il suo diarista al telefono. Per apprezzare appieno la vulnerabilità radicale che Andy condivide nei Diari, ho sentito che dovevamo ascolta le parole con la voce di Andy».

Rossi continua: «Sentivo che la voce dell'IA avrebbe onorato due tratti distintivi della vita e della pratica artistica di Andy, derivanti dal suo desiderio di 'essere una macchina'. Andy ha ammirato il fatto che "le macchine hanno meno problemi", diceva di "provare sentimenti, ma vorrei non averli". Durante la sua vita si è persino fatto trasformare in un robot e in un ologramma e ha detto: "il motivo per cui dipingo in questo modo è che voglio essere una macchina". Quindi ho pensato che clonare la voce di Andy potesse funzionare come un ritratto warholiano e la Fondazione [Andy Warhol] ha approvato».

La maggior parte delle cronache di Warhol si concentra su quel periodo d'oro degli anni '60 con i Velvet Underground e Campbell's Soup Cans e così via. Pur non rifuggendo da quella roba famosa, Rossi ha voluto onorare l'intera ampiezza della vita e del lavoro del suo soggetto.

«La maggior parte delle storie si concentra sull’Andy Warhol degli anni '60, quando gestiva la fabbrica d'argento e coltivava un mito come un robot asessuato. Ma i Diari rivelano i desideri romantici e il lato spirituale di Andy come un gay vivente e che respira», dice Rossi. «Volevo intrecciare le parole e le immagini di Andy per esplorare come quella vita emotiva si riflette nelle opere d'arte che ha creato durante il suo ultimo decennio. All'epoca ha realizzato alcune delle immagini più forti della sua carriera, eppure il suo lavoro è stato spesso ignorato».

Rossi continua: «Sono stato anche in grado di trovare materiale d'archivio mai visto prima che fornisca prove delle relazioni intime e talvolta segrete di Andy, comprese lettere, poesie, film in Super 8 e altri media che non erano stati restaurati o ampiamente visti fino ad ora. Il mio obiettivo è che questo collage di arte e giornalismo rappresenti i lati di Andy che non hai mai visto o sentito prima. Questa è la chiave della mia missione di regista in generale: cerco di portare i soggetti iconici con i piedi per terra e di comprenderli a livello umano».

The Andy Warhol Diaries arriverà su Netflix il 9 marzo.