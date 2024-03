INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BUFALE REALI - WIKIPEDIA HA DECLASSATO L'AFFIDABILITA' DEL SITO "CNET" DOPO CHE IL SITO SPECIALIZZATO IN TECNOLOGIA HA INIZIATO A PUBBLICARE ARTICOLI CON L'IA CHE POI SI SONO RIVELATI PIENI DI ERRORI E SCOPIAZZATURE - OLTRE A "CNET", A FINIRE NEL MIRINO DELL'ENCICLOPEDIA ONLINE CI SONO ALTRE AZIENDE DELLA STESSA PROPRIETARIA, LA SOCIETÀ RED VENTURES...

wikipedia

(ANSA) - Wikipedia ha declassato l'affidabilità del sito specializzato in tecnologia Cnet dopo che l'editore ha iniziato la sperimentazione degli articoli generati con l'intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo un'ampia discussione interna tra gli editor di Wikipedia, come riportato dalla testata Futurism. Cnet ha iniziato a pubblicare articoli con l'IA nel 2022 che poi si sono rivelati con errori e plagio.

wikipedia

Come spiega il sito Futurism, il dibattito interno in Wikipedia è iniziato nel 2023. "Finora l'esperimento a Cnet non sta andando bene, come non dovrebbe", ha detto un editor dell'enciclopedia online in una discussione interna, avvertendo che "tutti questi articoli che finiscono in Wikipedia devono essere rimossi". Cnet non è l'unico sito coinvolto nel dibattito, ce ne sono altri dello stesso proprietario, la società Red Ventures. "Ha evidentemente implementato questi strumenti e approcci in tutto il suo portafoglio senza dire esattamente dove o come", ha osservato un altro editor di Wikipedia.

WIKIPEDIA

In conclusione, ora le linee guida di Wikipedia - come riporta il sito Futurism - forniscono una tabella che riassume il punto di vista su Cnet: era affidabile fino a quando non è stato acquisito da Red Ventures, inaffidabile dal periodo in cui ha inisiato a usare l'intelligenza artificiale e dal 2020 ha subito un "deterioramento nella qualità editoriale". "È esasperante come le decisioni di Red Ventures abbiano minato il lavoro di qualità svolto dagli scrittori, redattori e produttori di Cnet", ha spiegato a Futurism il sindacato di Cnet sottolineando che non era a conoscenza dei cambiamenti nella valutazione di affidabilità di Wikipedia.