1. LE GUIDE GENERATE DALL'IA, LA NUOVA FRONTIERA TRUFFE SUI VIAGGI

(ANSA) - La nuova frontiera delle truffe sui viaggi sono le guide realizzate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Secondo quanto riporta il New York Times, negli ultimi mesi sono proliferati su Amazon libri di viaggi generati dall'intelligenza artificiale generativa, che sono il risultato di un mix di strumenti: app di IA in grado di produrre testi e ritratti falsi, siti web con una serie apparentemente infinita di foto d'archivio, piattaforme di autopubblicazione con poche barriere contro l'uso dell'intelligenza artificiale, e la capacità di acquistare e pubblicare recensioni online fasulle (che va contro le politiche di Amazon e potrebbe presto essere sottoposta ad una maggiore regolamentazione da parte della Federal Trade Commission).

L'uso di questi strumenti ha permesso a diversi testi di salire in cima ai risultati di ricerca di Amazon, e talvolta di ottenere riconoscimenti dalla piattaforma come ad esempio la 'Guida di viaggio n. 1 in Alaska'. Numerosi utenti che hanno ordinato una delle guide, tuttavia, si sono accorti che mancano ulteriori informazioni sull'autore o sull'editore, le mappe, e spesso hanno un linguaggio ripetitivo e pieno di errori grammaticali. Amy Kolsky, 53enne della Pennsylvania con la passione dei viaggi, ha raccontato ad esempio al New York Times di aver acquistato una guida mentre pianificava un viaggio in Francia scelta per le recensioni entusiastiche, il buon prezzo e la descrizione dell'autore che secondo Amazon era un rinomato scrittore di viaggi.

Quando è arrivata, pero', Kolsky è rimasta delusa dalle descrizioni vaghe, dal testo ripetitivo e dalla mancanza di itinerari: "Sembrava che l'autore fosse andato su Internet, avesse preso informazioni da Wikipedia e fatto copia-incolla", ha detto, precisando di aver subito mandato indietro il libro. E il New York Times ha trovato guide simili su una gamma ancora più ampia di argomenti tra cui cucina, giardinaggio, artigianato, medicina, religione e matematica.

2. AMAZON, TOLLERANZA ZERO PER LE RECENSIONI FALSE

(ANSA) - "Amazon è costantemente impegnata a valutare le tecnologie emergenti e a innovare per offrire la migliore esperienza di acquisto ai propri clienti" e ha "tolleranza zero per le recensioni false e vogliamo che i nostri clienti possano acquistare con fiducia, sapendo che le recensioni che leggono sono autentiche e affidabili". Lo afferma Amazon in merito all'articolo del New York Times sulle guide generate dall'intelligenza artificiale divenute la nuova frontiera delle truffe sui viaggi.

"Tutti gli editori presenti nello store devono attenersi alle nostre linee guida sui contenuti, compresa la conformità ai diritti di proprietà intellettuale e a tutte le altre leggi applicabili. Investiamo molto tempo e risorse per garantire il rispetto delle nostre linee guida e per rimuovere i libri che non risultano conformi ad esse", aggiunge Amazon. "Abbiamo politiche chiare che vietano l'abuso delle recensioni e sospendiamo, blocchiamo e intraprendiamo azioni legali contro coloro che violano queste politiche, oltre a rimuovere le recensioni non autentiche".