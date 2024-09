17 set 2024 09:21

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PARACULI REALI - ARRESTATO IN AMERICA MICHAEL SMITH, 52 ANNI, ACCUSATO DI AVER CREATO MIGLIAIA DI BRANI CON L'IA, PER POI CARICARLI SULLE PIATTAFORME STREAMING E RIPRODURLI IN LOOP CON L'UTILIZZO DI MIGLIAIA DI SOFTWARE AUTOMATIZZATI, ARRIVANDO A GUADAGNARE OLTRE 10 MILIONI DI DOLLARI IN 7 ANNI - L'UOMO RISCHIA FINO A 40 ANNI DI CARCERE PER FRODE TELEMATICA E RICICLAGGIO DI DENARO…