INTERCITY BOTTE - ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA UN TURISTA È STATO AGGREDITO DA TRE UOMINI CHE STAVANO CERCANDO DI RAPINARLO – L’UOMO SI È SALVATO RIFUGIANDOSI VICINO AL FUORISTRADA DELL’ESERCITO CHE ERA DI PATTUGLIA ALLA STAZIONE – DUE DEI LADRI SONO STATI IDENTIFICATI E ARRESTATI MENTRE IL TERZO È STATO TROVATO FUORI DAL COMMISSARIATO. CHE CI FACEVA? FORSE VOLEVA CONTROLLARE SE I SUOI COMPLICI ERANO STATI ARRESTATI…

Marco De Risi per “il Messaggero”

RAPINA STAZIONE TERMINI ROMA

Ancora un'aggressione alla stazione Termini. Un turista è stato circondato da tre stranieri che l'hanno picchiato. L'agguato è avvenuto all'ora di pranzo. Il turista, cittadino del Congo, è uscito da un ristorante vicino piazza dei Cinquecento. Sarebbe voluto andare a San Pietro con i mezzi pubblici ma non ha potuto: è stato accerchiato da tre tunisini, con precedenti penali che hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni a scopo di rapina.

RAPINA STAZIONE TERMINI ROMA

Il turista aveva con sè comunque pochi euro, avendo lasciato i soldi per il viaggio in albergo. L'uomo ha visto da lontano una pattuglia dell'Esercito e si è salvato dall'aggressione rifugiandosi vicino il fuoristrada dei militari. I tre hanno desistito e sono fuggiti verso la stazione confondendosi fra turisti e passeggeri. L'aggressione sembrava essere terminata ma una pattuglia del commissariato Viminale è riuscita ad arrestare i tre tunisini.

RAPINA STAZIONE TERMINI ROMA

E' avvenuto infatti che il turista abbia avuto la prontezza di rivolgersi ad una volante di passaggio descrivendo all'equipaggio i tre aggressori. Il turista ha raccontato com' erano vestiti e ha delineato le loro fisionomie. Ecco che la volante s' è messa a pattugliare la zona della stazione anche a caccia dei tre tunisini. I poliziotti ne hanno avvistati due che potevano corrispondere alle descrizioni della vittima.

Li hanno bloccati, hanno verificato che si trattava di pregiudicati e, quindi, li hanno portati al commissariato Viminale per un controllo. Lo stesso posto di polizia dove era andato il turista del Congo per fare denuncia formale dell'aggressione. All'interno del commissariato, il turista si è trovato faccia a faccia con i due tunisini che ha riconosciuto come i due banditi che l'avevano aggredito poco prima. Per i tunisini sono scattate le manette per tentata rapina.

aggressione 2

L'INGENUITÀ

Com' è finito in manette il terzo tunisino? Il suo arresto è stato singolare. Lo straniero si è messo a pochi metri dal commissariato. Forse voleva vedere se i due complici fossero arrestati. Una curiosità che ha pagato a caro prezzo. Gli agenti del commissariato l'hanno individuato e bloccato. Anche lui è stato riconosciuto dal turista che non ha avuto dubbi ad indicarlo come il terzo rapinatore.

stazione termini

Si tratta dell'ennesimo arresto che avviene in questi giorni nei pressi della stazione Termini. Ormai, quasi all'ordine del giorno, ci sono dei pattuglioni delle forze dell'ordine che operano in modo congiunto, sinergico. Quindi, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani pattugliano le strade della stazione facendo opera di prevenzione dei crimini e controllo del territorio.