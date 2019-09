ON THE ROAD – IL MIGLIOR MODO PER RIPRENDERSI DALLE FERIE? ORGANIZZARE IL PROSSIMO VIAGGIO SU QUATTRO O DUE RUOTE – DALLA “WILD ATLANTIC WAY” IN IRLANDA ALLE COLLINE DELL’ANDALUSIA – PER CHI AMA I PAESAGGI AUTUNNALI C’È LA “MONADNOCK REGION LOOP” O IL FASCINO DELLA “ROUTE 66”- CHI NON VUOLE ALLONTANARSI DALL’ITALIA C'E'…