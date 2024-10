2 ott 2024 14:41

INTIMIDAZIONE O SOLO SFIGA? - A LONDRA, UN COLPO DI PISTOLA HA CENTRATO UN TAXI SUL QUALE VIAGGIAVA IL GIORNALISTA IAN HISLOP, NOTO PER LE SUE POSIZIONI ANTI-ESTABLISHMENT (NEGLI ULTIMI ANNI SOPRATTUTTO CONTRO I "TORY", MA IN PASSATO ANCHE CONTRO I LABURISTI) - SIA IL CRONISTA CHE IL TASSISTA SONO RIMASTI ILLESI: PER LA POLIZIA POTREBBE TRATTARSI DI UN ATTACCO MIRATO, MA NON SI ESCLUDE L'IPOTESI DI UN PROIETTILE VAGANTE DA UNA SPARATORIA NELLE VICINANZE...