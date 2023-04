16 apr 2023 10:12

INTORTATA E SPOLPATA – A “I LUNATICI” UNA DONNA DI 56 ANNI CONFESSA DI ESSERE CADUTA NELLA TRUFFA SU INTERNET DEL FINTO UFFICIALE AMERICANO LARRY BROOKS CHE, IN CAMBIO DELLA PROMESSA DEL SUO AMORE, CHIEDEVA DEI SOLDI: “DOPO AVERGLI INVIATO 3.400 EURO MI SONO INSOSPETTITA E HO SCOPERTO SU INTERNET DI COSA SI TRATTAVA, NON HO DENUNCIATO PER VERGOGNA. È STATA UNA UMILIAZIONE GRANDISSIMA" - "ERO INVAGHITA DI QUESTO SIGNORE E ASPETTAVO CHE..."