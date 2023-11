INTROVERSO, TACITURNO, IN DIFFICOLTÀ CON L’UNIVERSITÀ: IL RITRATTO DI FILIPPO TURETTA, IL 22ENNE VENETO SPARITO NEL NULLA SABATO INSIEME ALL’EX FIDANZATA, GIULIA CECCHETTIN, A MARGHERA – LEI LO AVEVA LASCIATO AD AGOSTO, ERANO RIMASTI IN BUONI RAPPORTI, MA LUI NELL’ULTIMO PERIODO ERA GIÙ DI MORALE: MANGIAVA POCHISSIMO E SI ERA ANCHE RIVOLTO ALLO PSICOLOGO - LE MACCHIE DI SANGUE PER STRADA E LA TESTIMONIANZA: "STAVANO LITIGANDO. LEI HA URLATO E HA CHIESTO AIUTO, LUI...2

1. INTROVERSO E TACITURNO, AVEVA CHIESTO DA POCO L’AIUTO DI UNO PSICOLOGO

Estratto dell’articolo di Marina Lucchin per "il Messaggero"

giulia cecchettin 6

Un po' introverso ma di compagnia, tranquillo, appassionato di passeggiate […] ma anche di pallavolo, nonostante l'impegno dell'università l'abbia allontanato dalla palestra. Così descrivono Filippo Turetta gli amici e chi lo conosce bene.

Ventidue anni, moro, alto e magro, sorridente anche se non particolarmente chiacchierone, il ragazzo abita a Torreglia con i genitori e il fratello minore. Fino a qualche tempo fa vivevano in una casa […] lungo la provinciale che va a Castelnuovo, poco distante dal locale "La Cicogna", che gestisce il papà Nicola.

Poi, dopo la morte del nonno, […] si sono trasferiti nell'abitazione dell'anziano, in una palazzina in centro al paese. Dopo aver frequentato il liceo scientifico […], Filippo aveva scelto di proseguire gli studi al Bo, scegliendo Ingegneria biomedica, anche perché era sempre stato particolarmente portato per le materie scientifiche. E qui aveva conosciuto Giulia. Prima l'amicizia, poi l'amore che però è stato messo duramente in crisi da alcuni problemi familiari, raccontano gli amici.

giulia cecchettin 1

[…] «Da quando era morta la mamma di Giulia - spiega Luca - qualcosa era cambiato. Qualche problema, ma in ogni caso niente di particolare. Tanto che erano rimasti in buoni rapporti». Così buoni che l'altro giorno lui le aveva proposto di andare a mangiare un panino al McDonald […] a Marghera e lei non aveva avuto alcun problema ad accettare la proposta.

[…] Quel che è certo è che Filippo ovviamente soffrisse per la fine della relazione con Giulia, come hanno confermato i genitori all'Arma, «ma com'è normale che sia per chiunque si lasci dalla morosa» assicurano gli amici. E che fosse un po' in difficoltà con l'università: tutti i colleghi di studio si stanno laureando, mentre lui è indietro di qualche esame, tanto che per un sostegno, qualche tempo fa, si era rivolto anche allo psicologo che svolge il servizio di supporto all'Ateneo.

2. LA LITE IN AUTO E L’ULTIMO SMS ALLA SORELLA ANSIA PER GIULIA, PORTATA VIA DAL SUO EX

Estratto dell’articolo di Francesco Furlan per “la Repubblica”

giulia cecchettin e filippo turetta 1

Ieri mattina avrebbe dovuto spedire gli ultimi appunti alla sua relatrice, ma la mail non è mai stata inviata. Di Giulia Cecchettin, studentessa universitaria di 22 anni al terzo anno di Ingegneria biomedica all’Università di Padova, non si sa più nulla da sabato sera. «Si deve laureare giovedì, in questi giorni ha preparato il rinfresco, la festa. Non può essere un allontanamento volontario. Non riesco a pensare a cosa possa essere successo», dice il padre della ragazza, Gino Cecchettin […].

Non si trova Giulia, non si trova il suo ex fidanzato. Filippo Turetta, 22 anni di Torreglia, Colli Euganei. Si sono conosciuti all’Università, si sono frequentati per più di un anno, si sono lasciati ad agosto. Interrompere la relazione ma non l’amicizia, è stata la decisione di Giulia.

giulia cecchettin 4

«Lui l’aveva presa male, lei voleva comunque stargli vicino, studiano insieme», aggiunge il padre della ragazza. Sabato sera i due ex fidanzati si sono dati appuntamento. Filippo […] ha raggiunto la casa di Giulia verso le 18 e insieme sono andati a cenare al McDonald’s del centro commerciale La Nave de Vero, a Marghera. […] È qui, seduti ai tavolini del Mc, che li hanno visti insieme, all’ora di cena. Dove siano andati dopo è quel che stanno cercando di ricostruire i carabinieri del comando provinciale di Venezia. Alle 22.43 l’ultimo messaggio di lei alla sorella Elena, un commento su un vestito. Poi i telefoni […] si spengono.

giulia cecchettin 7

C’è però una testimonianza, ritenuta attendibile dalla famiglia Cecchettin, di loro due, intorno alle 23.15, nel parcheggio vicino alla scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco, a Vigonovo, non lontano dalla casa di Giulia.

«C’erano due ragazzi, stavano litigando. Lei ha urlato e ha chiesto aiuto, lui l’ha strattonata e fatta risalire in auto. Poi è partito a gran velocità». A raccontarlo, sia al papà di Giulia che ai carabinieri, è stato un uomo che stava fumando una sigaretta nel terrazzo di un condominio lì vicino. Ha assistito alla scena, ha telefonato al 118. Ma quando i carabinieri sono arrivati nel piazzale, l’auto non c’era più. […] E poi c’è il giallo di quelle macchie di sangue, almeno otto, individuate lungo la strada della zona industriale di Fossò, tra le aziende calzaturiere del Brenta. Sette minuti d’auto da Vigonovo.

FILIPPO TURETTA

[…] Nell’ultimo periodo, raccontano gli amici, Filippo era molto giù di morale, mangiava pochissimo. «Può essere che sabato qualcosa sia andato storto, ma si può mettere a posto», dice lo zio di Giulia, Andrea Camerotto, lanciando l’ennesimo appello, sperando che ad ascoltarlo siano anche i due ragazzi: «Stiamo cercando Giulia E anche Filippo».

