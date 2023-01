INUTILE CERCARE DI FERMARE L'INEVITABILE: IL TEMPO SCORRE PER TUTTI - IL MILIARDARIO AMERICANO BRYAN JOHNSON, CHE HA RIVELATO DI SPENDERE OLTRE 2 MILIONI DI EURO L'ANNO TRA DIETE, MEDICI E STAFF PERSONALIZZATO PER RALLENTARE L'INVECCHIAMENTO, NON È L'UNICO A RINCORRERE L'ETERNA GIOVINEZZA - ANCHE BEZOS, ZUCKERBERG E JACK DORSEY HANNO INTRAPRESO DEI PRECORSI PER RINGIOVANIRE - MA C'È UNA DIFFERENZA TRA L'INVECCHIAMENTO FISICO E QUELLO DELLE CELLULE...

Estratto dell'articolo di Massimo Sideri per il “Corriere della Sera”

[…] L’inseguimento dell’eterna giovinezza non è certo una novità. […] Fatto sta che, in questo caso, il metodo applicato dall’imprenditore dello Utah Bryan Johnson, diventato milionario nel 2013 per aver venduto la sua società a 800 milioni di dollari al sito di aste eBay, è almeno originale[…] servono due milioni di dollari l’anno tra diete, medici e staff personalizzato che vi segua dalle 5 del mattino al tramonto.

Johnson, 45 anni, dopo due anni di impegno costante con 1.977 calorie vegane al giorno (né una di meno, né una di più, pare), una serie di allenamenti e analisi del sangue quasi fossero il caffè del mattino, ha annunciato di avere il cuore di un 37enne, la pelle di un 28enne e la capacità polmonare di un 18enne.

In sostanza sarebbe ringiovanito di «5 anni biologici». Anzi: 5,1 (i numeri con la virgola sembrano dare una sostanza scientifica all’annuncio). Il sarebbe è d’obbligo: […] è vero che evitare cibi infiammatori e alcol, seguire una corretta dieta con molti vegetali e fare esercizio fisico ha un impatto sulle probabilità di allungare la vita. Ma «ringiovanire» le cellule è un’altra cosa […].

Il legittimo sospetto è che sia, guarda caso, una pubblicità mondiale in stile reality per le sue società. Un allievo di Elon Musk insomma. Johnson non è il primo super ricco a credere a «Il curioso caso di Benjamin Button[…] Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha deliziato i tabloid americani quando a cinquant’anni ha scoperto il body building. Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha […] deciso qualche anno fa di uccidere personalmente gli animali che sarebbero finiti nei suoi pasti[…].

[…] Dal punto di vista scientifico esistono degli studi sulla possibilità di bloccare il meccanismo di invecchiamento delle cellule degli organi: Guido Kremer ha identificato un fattore chiave per la longevità in salute nella restrizione calorica (il salto dei pasti) in grado di indurre l’autofagia delle cellule. Ma solo nei topi, per adesso. […]

