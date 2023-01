È INUTILE CHE VI STUPITE DEL VIA LIBERA EUROPEO ALLE FARINE CON I GRILLI: GIÀ OGGI MANGIAMO INSETTI SENZA SAPERLO – PER ESEMPIO: AVETE PRESENTE LE BEVANDE ROSSO RUBINO? IL COLORE NON DERIVA SEMPRE DA COLORANTI VEGETALI, MA ANCHE DALLA COCCINIGLIA, UN INSETTO DELLA STESSA FAMIGLIA DELLE COCCINELLE – E POI CI SONO GLI ANIMALETTI CHE FINISCONO PER CASO NEL CIBO: UN BICCHIERE DI ARANCIATA PUÒ CONTENERE FINO A 5 MOSCERINI PER ESSERE “PROMOSSA” DALLE AUTORITÀ SANITARIE. E UNA BARRETTA DI CIOCCOLATO...

Estratto dell'articolo di Luisa Mosello per www.repubblica.it

Avete presente i prodotti e soprattutto le bevande rosso rubino? Non sempre sono coloranti vegetali come ad esempio la rapa a dar loro quella tinta accesa. A volte, in passato molto più spesso, viene usato un estratto di cocciniglia per ravvivare caramelle, yogurt alla fragola, succhi di frutta, bitter e liquori come l'Alchermes delle origini. Il nome di quest'ultimo deriva proprio dalla parola araba che indica questo insetto, della stessa famiglia delle coccinelle, utilizzato per ricavare del colorante dopo la sua essiccazione al sole.

Colorante che da qualche anno non viene più utilizzato nel liquore: al posto dell'E120 - questa la sua sigla ufficiale che appare sulle etichette dei prodotti che lo contengono e che si può cercare se si vuol essere certi della provenienza del colore vermiglio - ha sostituito coloranti sintetici cruelty free come l'E122, l'E132 e l'E124 ovvero la cocciniglia artificiale.

L'E120 non è vietato e non avrebbe controindicazioni evidenti per la salute ma in alcuni caso potrebbe provocare reazioni allergiche in persone particolarmente sensibili alle sostanze coloranti.

Le cocciniglie raccolte sui fichi d’India soprattutto in Perù e nelle isole Canarie vengono essiccate al sole, quindi macinate per ottenere una polvere che verrà trattata con acqua calda per estrarne la sostanza rossa che è l'acido carminico.

Poi ci sono gli "insetti per caso", vale a dire quelli che vanno a finire inevitabilmente, anche solo in frammenti piccolissimi, in tanti cibi. Secondo uno studio condotto quattro anni fa dal Centro per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Università Iulm di Milano "sono pochi gli italiani a sapere che ogni anno in media il consumo inconsapevole di insetti si aggira sui 500 grammi.

Questi animali sono dei contaminanti alimentari comuni e la legge italiana ne tollera una piccola percentuale“. Per esempio, un bicchiere di aranciata può contenere fino a 5 moscerini per essere promossa ed esser bevuta senza preoccupazioni. Così come una barretta di cioccolato può avere tranquillamente fino a 8 pezzetti di insetti. Che vengono rintracciati molto più di quanto si pensi nell’insalata, nelle marmellate, nei succhi di frutta, nelle passate di pomodoro e nelle farine.

