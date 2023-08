INUTILE MASTURBARSI AL BUIO: CI VEDONO LO STESSO - CI SONO 170 SOCIETÀ CHE SI SCAMBIANO DATI SULLE PREFERENZE SESSUALI DEGLI UTENTI DI SITI PORNO: I GUSTI PIÙ INTIMI VENGONO TRASFORMATI IN INFORMAZIONI PREZIOSE CHE NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI POSSONO CIRCOLARE INCONTROLLATE IN RETE DOPO UN ATTACCO INFORMATICO; NELLA MIGLIORE, VENGONO RIVENDUTI A TERZI. INCLUSI QUELLI CHE SELEZIONANO PERSONALE PER INCARICHI DI LAVORO IN CUI L'ORIENTAMENTO SESSUALE DIVENTA DETERMINANTE…

Estratto dell’articolo di Barbara Carfagna per il “Sole 24 Ore”

In gioco c'è il futuro della procreazione umana eppure, complici i tabù delle vecchie generazioni, le piattaforme come Pornhub e Youporn hanno libertà d'azione incontrollata e ai loro algoritmi si sta affidando parte dell'educazione sessuale e l'equilibrio psicofisico di intere generazioni di adolescenti. […] Qualche tempo fa, uscì la notizia che in Inghilterra 200 ragazze minorenni si sono rivolte al servizio sanitario nazionale inglese per sottoporsi a chirurgia nelle parti intime dopo aver guardato dei film porno e deciso di volere una vagina “come quella di Barbie”, cioè invisibile dall'esterno, simile a quella delle pornostar.

[…] È solo uno dei tanti aspetti […] della progressiva scomparsa dell'intimità, conseguenza di una sessualità agìta in rete […] ormai da chiunque voglia diventare “prosumer”: consumatore e produttore di materiale porno per il web. […] Andrea Fiorentini, psicoterapeuta […]: «I video che non lasciano nulla al non detto e non visto suscitano, soprattutto negli adolescenti maschi, ansia da prestazione e timore di non saper far godere una donna come vede invece accadere nei film. […]». […]

«Gli uomini con il porno hanno scoperto il godimento femminile represso finora da un sistema patriarcale», prosegue Fiorentini, «la libertà di un piacere non sottomesso alla legge dell'erezione e alla sua efficacia e non circoscrivibile dall'uomo. Le donne emergono nella loro verità con fantasie sganciate dal rapporto di coppia che allunga e moltiplicano l'intesa con il partner». […] diventa evidente che l'identità di genere esonda dal binarismo maschile femminile. Gli orientamenti emergono e il web li rafforza offrendo la possibilità di connettersi e creare comunità che fanno valere i diritti […]

Anche i disabili, condannati, alcuni, a non poter uscire da casa, hanno cominciato a incontrarsi in piattaforme che offrono consigli e indirizzano verso siti in cui aprirsi e cercare l'incontro. […] Per guardare tutti i video della sola piattaforma Pornhub ci vorrebbero 10.000 anni. Tanto sono inefficaci i filtri che richiedono l'età prima della navigazione, tanto sono invece efficienti la raccolta dati e le profilazioni di preferenze e desideri degli utenti.

I gusti più intimi vengono trasformati in informazioni preziose che nella peggiore delle ipotesi possono circolare incontrollate in rete dopo un attacco informatico; nella migliore, vengono destinati ad essere rivenduti a terzi. Inclusi datori di lavoro, presenti e futuri, che selezionano personale per incarichi in cui in un mondo perfetto l'orientamento sessuale non dovrebbe contare ma invece conta eccome; o governa con agende politiche discriminatorie. Mindgeek è l'azienda proprietaria di Youporn, Pornhub e non solo.

Da poco acquistato dal Fondo Ethical Capital Partners, che dichiara di voler rimettere ordine nella moderazione dei contenuti. Ad oggi 170 società si scambiano dati sulle preferenze sessuali degli utenti. […] Questo ci riporta all'inizio della nostra riflessione. Come sarà il futuro della riproduzione umana in un mondo in cui pornostar, agenti artificiali autonomi e algoritmi gestiscono la formazione e la salute psicofisica delle future generazioni?

